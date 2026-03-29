Дрони, що впали у Фінляндії не становлять загрози, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб підтвердив, що один із дронів, який впав на території країни, дійсно має українське походження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, він наголосив, що безпілотник не становив військової загрози для країни.

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Нагадаємо, раніше стало відомо про падіння щонайменше трьох безпілотників у Фінляндії цього ранку. Два з них впали поблизу міста Коувола, що розташоване близько до кордону з Росією, а ще один приземлився на лід у районі Меллстенінранта в Еспоо.

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Реакція влади та контроль ситуації

Александр Стубб підкреслив, що розслідування інциденту триває.

"Ми уважно стежимо за ситуацією та готові реагувати на майбутні інциденти. Фінляндія готова контролювати та захищати свою територію", — зазначено у заяві.

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Позачергове засідання комітету з питань оборони

Парламентський комітет з питань оборони Фінляндії скликається на позачергове засідання у вівторок, 31 березня, для обговорення ситуації з безпілотниками, що впали на південному сході країни.

Парламентарі заслухають експертів щодо причин потрапляння дронів на фінську територію. У засіданні також візьмуть участь представники прикордонної служби та інших органів безпеки.

Національна кримінальна поліція Фінляндії розпочала попереднє розслідування подій із дронами. Спершу справу розслідують як випадок грубої недбалості, що спричинив суспільну небезпеку. Однак законодавчі рамки можуть змінюватися під час розслідування

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