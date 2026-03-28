Фінляндія хоче перевірити, чи доходить зброя США до України

Міністр оборони Антті Хяккянен заявив, що Фінляндія перевірить, чи надходить оплачена союзниками зброя зі США до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Хяккянен сказав у інтерв’ю Euronews.

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"Що обіцяно Україні, має дійти до України", – сказав він.

Питання щодо подальшої військової підтримки України загострилося після публікації The Washington Post про можливі зміни у пріоритетах Пентагону. За даними видання, Міністерство оборони США розглядає варіант перенаправлення частини важливого військового обладнання, яке раніше планували передати Збройним силам України, на потенційний конфлікт із Іраном.

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"Ми постійно оцінюємо, як витрачаються кошти, і віримо, що механізм працює. Звісно, якщо виникнуть проблеми, нам доведеться переглянути це", – сказав Хяккянен в інтерв’ю.

Що передувало?

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не перенаправляв зброю для України на Близький Схід, однак може це зробити.

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