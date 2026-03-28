Фінляндія хоче перевірити, чи доходить зброя США до України
Міністр оборони Антті Хяккянен заявив, що Фінляндія перевірить, чи надходить оплачена союзниками зброя зі США до України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Хяккянен сказав у інтерв’ю Euronews.
"Що обіцяно Україні, має дійти до України", – сказав він.
Питання щодо подальшої військової підтримки України загострилося після публікації The Washington Post про можливі зміни у пріоритетах Пентагону. За даними видання, Міністерство оборони США розглядає варіант перенаправлення частини важливого військового обладнання, яке раніше планували передати Збройним силам України, на потенційний конфлікт із Іраном.
"Ми постійно оцінюємо, як витрачаються кошти, і віримо, що механізм працює. Звісно, якщо виникнуть проблеми, нам доведеться переглянути це", – сказав Хяккянен в інтерв’ю.
Що передувало?
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не перенаправляв зброю для України на Близький Схід, однак може це зробити.
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Рижий клоун ще нашого переплюне.
ЄС ризикує опинитися у вразливому становищі.
Високопосадовці Великої Британії та Європи попередили, що Америка може https://zn.ua/ukr/WORLD/chi-mozhut-ssha-vidmovitisja-vid-nato-i-jevropi-the-hill-.html відмовитися від своїх союзників по НАТО та укласти угоду з Росією, https://www.thetimes.com/uk/defence/article/europe-defence-trump-putin-ukraine-v50csk3k2 повідомилиджерела The Times.
Їхні побоювання підтверджує звіт депутатів парламенту, опублікований 27 березня, в якому йдеться, що Європа повинна бути в змозі боротися самостійно у "найгіршому випадку". Джерела висловили стурбованість тим, що президент США Дональд Трамп може більше не захищати держави-члени НАТО, якщо Росія нападе на їхню територію.
"Відхід американців від питань європейської безпеки вже не є найгіршим сценарієм. Найгірший сценарій - це коли американці відходять від європейської безпеки і водночас стають проти нас", - заявив європейський чиновник.