Финляндия хочет проверить, доходит ли оружие США до Украины

Министр обороны Антти Хяккянен заявил, что Финляндия проверит, поступает ли оплаченное союзниками оружие из США в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Хяккянен сказал в интервью Euronews.

"То, что обещано Украине, должно дойти до Украины", - сказал он.

Вопрос о дальнейшей военной поддержке Украины обострился после публикации The Washington Post о возможных изменениях в приоритетах Пентагона. По данным издания, Министерство обороны США рассматривает вариант перенаправления части важного военного оборудования, которое ранее планировалось передать Вооруженным силам Украины, на потенциальный конфликт с Ираном.

"Мы постоянно оцениваем, как расходуются средства, и верим, что механизм работает. Конечно, если возникнут проблемы, нам придется пересмотреть это", – сказал Хяккянен в интервью.

Что предшествовало?

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не перенаправлял оружие для Украины на Ближний Восток, однако может это сделать.

