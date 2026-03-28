Финляндия хочет проверить, доходит ли оружие США до Украины

Министр обороны Антти Хяккянен заявил, что Финляндия проверит, поступает ли оплаченное союзниками оружие из США в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Хяккянен сказал в интервью Euronews.

"То, что обещано Украине, должно дойти до Украины", - сказал он.

Вопрос о дальнейшей военной поддержке Украины обострился после публикации The Washington Post о возможных изменениях в приоритетах Пентагона. По данным издания, Министерство обороны США рассматривает вариант перенаправления части важного военного оборудования, которое ранее планировалось передать Вооруженным силам Украины, на потенциальный конфликт с Ираном.

"Мы постоянно оцениваем, как расходуются средства, и верим, что механизм работает. Конечно, если возникнут проблемы, нам придется пересмотреть это", – сказал Хяккянен в интервью.

Что предшествовало?

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не перенаправлял оружие для Украины на Ближний Восток, однако может это сделать.

Отак от. Все ******* про те як українці крадуть гроші на війну. В перевіряти доводиться Америку.
Рижий клоун ще нашого переплюне.
28.03.2026 12:48 Ответить
ЄВРОПА "МАЄ БУТИ ГОТОВА ДО СЦЕНАРІЮ", ЗА ЯКОГО США УКЛАДУТЬ УГОДУ З РОСІЄЮ - THE TIMES
ЄС ризикує опинитися у вразливому становищі.

Високопосадовці Великої Британії та Європи попередили, що Америка може https://zn.ua/ukr/WORLD/chi-mozhut-ssha-vidmovitisja-vid-nato-i-jevropi-the-hill-.html відмовитися від своїх союзників по НАТО та укласти угоду з Росією, https://www.thetimes.com/uk/defence/article/europe-defence-trump-putin-ukraine-v50csk3k2 повідомилиджерела The Times.

Їхні побоювання підтверджує звіт депутатів парламенту, опублікований 27 березня, в якому йдеться, що Європа повинна бути в змозі боротися самостійно у "найгіршому випадку". Джерела висловили стурбованість тим, що президент США Дональд Трамп може більше не захищати держави-члени НАТО, якщо Росія нападе на їхню територію.

"Відхід американців від питань європейської безпеки вже не є найгіршим сценарієм. Найгірший сценарій - це коли американці відходять від європейської безпеки і водночас стають проти нас", - заявив європейський чиновник.
28.03.2026 12:47 Ответить
Зараз "трампісти" "на гімно зійдуть"... "Дружина Цезаря - поза підозрою!" (Даний вислів з'явився в Римі, в часи правління Юлія Цезаря, коли йому доповіли, що його дружина "******"...).
28.03.2026 13:20 Ответить
це вже каса на виході з супермаркету для "старушки європи"
28.03.2026 13:53 Ответить
Політично адміністрація Трампа вже відокремила себе від ЄС та НАТО.
Але ці дії адміністрації Трампа відбуваються всупереч волі більшості громадян США, більшості виборців США, і через це ризик втратити голоси на виборах стримує Трампа від подальшої ескалації процесу виходу США з НАТО фізично та юридично, аж до створення неприхованого союзу Трампа з рф путлєра (Трампуту) для примушення України до капітуляції, руйнування НАТО та позбавлення незалежності ЄС.
28.03.2026 14:07 Ответить
Тут не про крадійство, а про невиконання США зобов'язань по оплаченим контрактам. Можливе невиконання. І зробили цю заяву у відповідь на хамське поводження Рубіо, що заявив, про можливість спрямування придбаної для України зброї на війну у Перській Затоці.
28.03.2026 12:53 Ответить
Тут як раз про крадіжку американцями європейських грошей, якщо вони взяли гроші і не віддали зброю.
28.03.2026 13:48 Ответить
Нагадує анекдот - бабуля з сокиркою заходить в аптеку - в вас парацитамол є? - немає - а якшо знайду!
28.03.2026 13:05 Ответить
Мені здається американці тільки посміються.
28.03.2026 13:16 Ответить
Тоді Рубіо доведеться другий раз їхати в турне по Європі і вмовляти купити американську зброю. З тією відмінністю, що цього разу його пошлють найух.
28.03.2026 13:21 Ответить
Шо дозволено Цезарю- не дозволено ішаку (чи оленю ) .
28.03.2026 13:54 Ответить
Твій вислів - "довільна інтерпретація" древньоримського вислову, "Що належить Юпітеру - не належить бику...". (Відкрий "Словник латинських крилатих висловів", і прочитай. У мене такий стоїть на полиці, за спиною...).
28.03.2026 14:10 Ответить
 
 