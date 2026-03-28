Финляндия хочет проверить, доходит ли оружие США до Украины
Министр обороны Антти Хяккянен заявил, что Финляндия проверит, поступает ли оплаченное союзниками оружие из США в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Хяккянен сказал в интервью Euronews.
"То, что обещано Украине, должно дойти до Украины", - сказал он.
Вопрос о дальнейшей военной поддержке Украины обострился после публикации The Washington Post о возможных изменениях в приоритетах Пентагона. По данным издания, Министерство обороны США рассматривает вариант перенаправления части важного военного оборудования, которое ранее планировалось передать Вооруженным силам Украины, на потенциальный конфликт с Ираном.
"Мы постоянно оцениваем, как расходуются средства, и верим, что механизм работает. Конечно, если возникнут проблемы, нам придется пересмотреть это", – сказал Хяккянен в интервью.
Что предшествовало?
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не перенаправлял оружие для Украины на Ближний Восток, однако может это сделать.
ЄС ризикує опинитися у вразливому становищі.
Високопосадовці Великої Британії та Європи попередили, що Америка може відмовитися від своїх союзників по НАТО та укласти угоду з Росією, повідомили джерела The Times.
Їхні побоювання підтверджує звіт депутатів парламенту, опублікований 27 березня, в якому йдеться, що Європа повинна бути в змозі боротися самостійно у "найгіршому випадку". Джерела висловили стурбованість тим, що президент США Дональд Трамп може більше не захищати держави-члени НАТО, якщо Росія нападе на їхню територію.
"Відхід американців від питань європейської безпеки вже не є найгіршим сценарієм. Найгірший сценарій - це коли американці відходять від європейської безпеки і водночас стають проти нас", - заявив європейський чиновник.
Але ці дії адміністрації Трампа відбуваються всупереч волі більшості громадян США, більшості виборців США, і через це ризик втратити голоси на виборах стримує Трампа від подальшої ескалації процесу виходу США з НАТО фізично та юридично, аж до створення неприхованого союзу Трампа з рф путлєра (Трампуту) для примушення України до капітуляції, руйнування НАТО та позбавлення незалежності ЄС.
Рижий клоун ще нашого переплюне.