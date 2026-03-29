Дроны, упавшие в Финляндии, не представляют угрозы, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что один из дронов, упавший на территории страны, действительно имеет украинское происхождение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он подчеркнул, что беспилотник не представлял военной угрозы для страны.

Напомним, ранее стало известно о падении как минимум трех беспилотников в Финляндии сегодня утром. Два из них упали вблизи города Коувола, расположенного недалеко от границы с Россией, а еще один приземлился на лед в районе Меллстенинранта в Эспоо.

Реакция властей и контроль ситуации

Александр Стубб подчеркнул, что расследование инцидента продолжается.

"Мы внимательно следим за ситуацией и готовы реагировать на будущие инциденты. Финляндия готова контролировать и защищать свою территорию", — отмечается в заявлении.

Внеочередное заседание комитета по вопросам обороны

Парламентский комитет по вопросам обороны Финляндии созывается на внеочередное заседание во вторник, 31 марта, для обсуждения ситуации с беспилотниками, упавшими на юго-востоке страны.

Парламентарии заслушают экспертов о причинах попадания дронов на финскую территорию. В заседании также примут участие представители пограничной службы и других органов безопасности.

Национальная уголовная полиция Финляндии начала предварительное расследование событий с дронами. Сначала дело расследуется как случай грубой халатности, повлекшей за собой общественную опасность. Однако законодательные рамки могут меняться в ходе расследования

