Украина и Финляндия усиливают оборонное сотрудничество: внедряется механизм взаимного государственного гарантирования в оборонной сфере

Минобороны Украины выходит на финишную прямую в переговорах с Финляндией о взаимном государственном гарантировании качества (ГГК) оборонной продукции.

Об этом сообщает Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Это уже восьмое подобное соглашение со странами НАТО, которое позволит украинским производителям оружия быстрее интегрироваться в европейский рынок, а государству – контролировать качество иностранных закупок по стандартам Альянса", – говорится в сообщении.

Меморандум с Финляндией

В частности, Украина и Финляндия завершили подготовительные процедуры для подписания Меморандума о взаимопонимании по взаимному государственному гарантированию качества товаров, работ и услуг оборонного назначения. Соответствующее разрешение на проведение переговоров и подписание документа предоставлено Кабинетом Министров Украины.

На данный момент Украина уже заключила семь таких меморандумов – со Швецией, Чехией, Францией, Турцией, Германией, Норвегией и Польшей. Продолжается подготовка аналогичных соглашений с Великобританией, Италией, Данией, Нидерландами и Словенией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский ОПК получил более 6,6 млрд грн льготных кредитов, - Минобороны

Суть меморандума

Меморандум с Финляндией определит механизмы взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран в сфере контроля и обеспечения качества оборонной продукции при выполнении внешнеэкономических контрактов. Это позволит упростить процедуры сотрудничества между производителями, ускорить поставки и повысить уровень доверия к продукции украинского оборонно-промышленного комплекса.

В рамках действующих договоренностей Министерство обороны Украины осуществляет взаимное государственное гарантирование качества продукции по внешнеэкономическим контрактам как с украинскими, так и с иностранными производителями. Это обеспечивает единые подходы к контролю качества и повышает эффективность международных оборонных закупок и кооперации.

Читайте также: До $50 млрд: В 50 раз увеличились производственные мощности ОПК Украины за время полномасштабной войны, - Минобороны

"Реализация соглашений повысит авторитет отечественных производителей и доверие международных партнеров к произведенной в Украине оборонной продукции", - отметил начальник Главного управления государственного гарантирования качества полковник Евгений Красников.