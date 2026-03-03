Україна та Фінляндія посилюють оборонну співпрацю: впроваджується механізм взаємного державного гарантування в оборонній сфері

Міноборони України виходить на фінішну пряму у переговорах з Фінляндією щодо взаємного державного гарантування якості (ДГЯ) оборонної продукції.

Про це повідомляє Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.

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"Це вже восьма подібна угода з країнами НАТО, яка дозволить українським виробникам зброї швидше інтегруватися у європейський ринок, а державі – контролювати якість іноземних закупівель за стандартами Альянсу", - ідеться в повідомленні.

Меморандум з Фінляндією

Так, Україна та Фінляндія завершили підготовчі процедури для підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо взаємного державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Відповідний дозвіл на проведення переговорів і підписання документа надано Кабінетом Міністрів України.

Наразі Україна вже уклала сім таких меморандумів – зі Швецією, Чехією, Францією, Туреччиною, Німеччиною, Норвегією та Польщею. Триває підготовка аналогічних угод із Великою Британією, Італією, Данією, Нідерландами та Словенією.

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Суть меморандуму

Меморандум з Фінляндією визначить механізми взаємодії між оборонними відомствами двох країн у сфері контролю та забезпечення якості оборонної продукції під час виконання зовнішньоекономічних контрактів. Це дозволить спростити процедури співпраці між виробниками, прискорити постачання та підвищити рівень довіри до продукції українського оборонно-промислового комплексу.

У межах чинних домовленостей Міністерство оборони України здійснює взаємне державне гарантування якості продукції за зовнішньоекономічними контрактами як із українськими, так і з іноземними виробниками. Це забезпечує єдині підходи до контролю якості та підвищує ефективність міжнародних оборонних закупівель і кооперації.

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"Реалізація угод підвищить авторитет вітчизняних виробників і довіру міжнародних партнерів до виробленої в Україні оборонної продукції", – зазначив начальник Головного управління державного гарантування якості полковник Євген Красников.