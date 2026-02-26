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Новини Оборонні контракти
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Український ОПК отримав понад 6,6 млрд грн пільгових кредитів, - Міноборони

З’явилася форма звітності для бронювання від Держстату

Підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) отримали 108 пільгових кредитів на загальну суму 6,665 млрд грн в межах державної програми підтримки зброярів, яку реалізує Міністерство оборони. Ще 81 заявка на 6,320 млрд грн перебуває на опрацюванні.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Гроші спрямовуються на повний цикл: від розробки та виготовлення до ремонту й модернізації техніки, боєприпасів та їх складових.

Підприємства фактично сплачують лише 5% річних

За словами радниці Міністра оборони України Ганни Гвоздяр, пільгове кредитування стало інструментом швидкого масштабування оборонного виробництва.

"Ми створюємо умови, за яких українські виробники можуть планувати розвиток та інвестувати у модернізацію без критичного фінансового навантаження", – підкреслила вона.

Базова ставка банку не може перевищувати 23% річних. Держава компенсує різницю між ринковою та пільговою ставкою, тому підприємства фактично сплачують лише 5% річних.

Крім того, передбачена можливість залучення державних гарантій відповідно до урядових рішень.

Хто бере участь у програмі

  • Участь у програмі можуть брати підприємства, визначені критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК.
  • Фінансування здійснюється за програмою, запровадженою у 2024 році для масштабування виробництва озброєння та військової техніки й модернізації виробничих потужностей.

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кредит (4164) Міноборони (7858) ОПК (417)
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Ага, тільки як відавати ці кредити якщо опк сидить без замовлень.
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26.02.2026 17:14 Відповісти
Якась сума неосяжна без шлагбаумів....
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26.02.2026 21:12 Відповісти
 
 