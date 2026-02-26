Український ОПК отримав понад 6,6 млрд грн пільгових кредитів, - Міноборони
Підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) отримали 108 пільгових кредитів на загальну суму 6,665 млрд грн в межах державної програми підтримки зброярів, яку реалізує Міністерство оборони. Ще 81 заявка на 6,320 млрд грн перебуває на опрацюванні.
Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Гроші спрямовуються на повний цикл: від розробки та виготовлення до ремонту й модернізації техніки, боєприпасів та їх складових.
Підприємства фактично сплачують лише 5% річних
За словами радниці Міністра оборони України Ганни Гвоздяр, пільгове кредитування стало інструментом швидкого масштабування оборонного виробництва.
"Ми створюємо умови, за яких українські виробники можуть планувати розвиток та інвестувати у модернізацію без критичного фінансового навантаження", – підкреслила вона.
Базова ставка банку не може перевищувати 23% річних. Держава компенсує різницю між ринковою та пільговою ставкою, тому підприємства фактично сплачують лише 5% річних.
Крім того, передбачена можливість залучення державних гарантій відповідно до урядових рішень.
Хто бере участь у програмі
- Участь у програмі можуть брати підприємства, визначені критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК.
- Фінансування здійснюється за програмою, запровадженою у 2024 році для масштабування виробництва озброєння та військової техніки й модернізації виробничих потужностей.
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