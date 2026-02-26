Украинский ОПК получил более 6,6 млрд грн льготных кредитов, - Минобороны
Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) получили 108 льготных кредитов на общую сумму 6,665 млрд грн в рамках государственной программы поддержки оружейников, которую реализует Министерство обороны. Еще 81 заявка на 6,320 млрд грн находится на рассмотрении.
Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Деньги направляются на полный цикл: от разработки и изготовления до ремонта и модернизации техники, боеприпасов и их составляющих.
Предприятия фактически платят только 5% годовых
По словам советника Министра обороны Украины Анны Гвоздяр, льготное кредитование стало инструментом быстрого масштабирования оборонного производства.
"Мы создаем условия, при которых украинские производители могут планировать развитие и инвестировать в модернизацию без критической финансовой нагрузки", – подчеркнула она.
Базовая ставка банка не может превышать 23% годовых. Государство компенсирует разницу между рыночной и льготной ставкой, поэтому предприятия фактически платят только 5% годовых.
Кроме того, предусмотрена возможность привлечения государственных гарантий в соответствии с правительственными решениями.
Кто участвует в программе
- Участие в программе могут принимать предприятия, определенные как критически важные для функционирования экономики в особый период в сфере ОПК.
- Финансирование осуществляется по программе, введенной в 2024 году для масштабирования производства вооружения и военной техники и модернизации производственных мощностей.
