Украинский ОПК получил более 6,6 млрд грн льготных кредитов, - Минобороны

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) получили 108 льготных кредитов на общую сумму 6,665 млрд грн в рамках государственной программы поддержки оружейников, которую реализует Министерство обороны. Еще 81 заявка на 6,320 млрд грн находится на рассмотрении.

Деньги направляются на полный цикл: от разработки и изготовления до ремонта и модернизации техники, боеприпасов и их составляющих.

Предприятия фактически платят только 5% годовых

По словам советника Министра обороны Украины Анны Гвоздяр, льготное кредитование стало инструментом быстрого масштабирования оборонного производства.

"Мы создаем условия, при которых украинские производители могут планировать развитие и инвестировать в модернизацию без критической финансовой нагрузки", – подчеркнула она.

Базовая ставка банка не может превышать 23% годовых. Государство компенсирует разницу между рыночной и льготной ставкой, поэтому предприятия фактически платят только 5% годовых.

Кроме того, предусмотрена возможность привлечения государственных гарантий в соответствии с правительственными решениями.

