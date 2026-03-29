Комитет Финляндии соберется из-за падения дронов на границе

Парламентский комитет по вопросам обороны Финляндии созывается на внеочередное заседание во вторник, 31 марта, для обсуждения ситуации с беспилотниками, упавшими на юго-востоке страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в сети X председатель комитета Хейкки Аутто.

По его словам, парламентарии заслушают экспертов о причинах попадания дронов на финскую территорию. В заседании также примут участие представители пограничной службы и других органов безопасности.

Предварительное расследование инцидента

Национальная уголовная полиция Финляндии начала предварительное расследование событий с дронами. Сначала дело расследуют как случай грубой халатности, повлекшей за собой общественную опасность. Однако законодательные рамки могут меняться в ходе расследования.

"Главная цель предварительного расследования — установить происхождение беспилотников и причины их падения на территорию Финляндии. Мы работаем в тесном сотрудничестве с пограничной службой и международными партнерами", — заявил руководитель пограничной полиции Робин Лардот.

По предварительной информации, несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии 29 марта. Два из них упали вблизи города Коувола, расположенного примерно в 50 км от границы с Россией. Один из объектов был идентифицирован как украинский дрон Ан-196 "Лютый".

Реакция властей и оценка ситуации

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметил, что дроны, упавшие на территории страны, вероятно, были украинскими. Это связывают с атаками Украины на российские объекты в Ленинградской области РФ, которая граничит с Финляндией.