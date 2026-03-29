Комитет Финляндии соберется из-за падения дронов на границе

Падение дронов в Финляндии
Финляндия созывает комитет безопасности из-за дронов на границе

Парламентский комитет по вопросам обороны Финляндии созывается на внеочередное заседание во вторник, 31 марта, для обсуждения ситуации с беспилотниками, упавшими на юго-востоке страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в сети X председатель комитета Хейкки Аутто.

По его словам, парламентарии заслушают экспертов о причинах попадания дронов на финскую территорию. В заседании также примут участие представители пограничной службы и других органов безопасности.

Предварительное расследование инцидента

Национальная уголовная полиция Финляндии начала предварительное расследование событий с дронами. Сначала дело расследуют как случай грубой халатности, повлекшей за собой общественную опасность. Однако законодательные рамки могут меняться в ходе расследования.

"Главная цель предварительного расследования — установить происхождение беспилотников и причины их падения на территорию Финляндии. Мы работаем в тесном сотрудничестве с пограничной службой и международными партнерами", — заявил руководитель пограничной полиции Робин Лардот.

По предварительной информации, несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии 29 марта. Два из них упали вблизи города Коувола, расположенного примерно в 50 км от границы с Россией. Один из объектов был идентифицирован как украинский дрон Ан-196 "Лютый".

Реакция властей и оценка ситуации

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметил, что дроны, упавшие на территории страны, вероятно, были украинскими. Это связывают с атаками Украины на российские объекты в Ленинградской области РФ, которая граничит с Финляндией.

Роз'*** нафтотерміналів балалайні того вартий. Я був би щасливий, якби фіни почали так їпти немиту, що аж до нас долітало б.
показать весь комментарий
29.03.2026 20:39 Ответить
Приавил ним рішенням буде:
1. Копійнути його.
2. Зробити масовим.
3. Відправляти в москаляндію по 500 шт. за ніч, до поки не вийдуть на кордони окуповані сересересере.
4. Кататись на дохлих заморожени підарасах, як це вміють справжні фіни.
показать весь комментарий
29.03.2026 20:39 Ответить
комітет виразить стурбованність?
показать весь комментарий
29.03.2026 20:40 Ответить
Залітають - то збивайте - ділов то
показать весь комментарий
29.03.2026 20:48 Ответить
Чомусь зараз ніхто з коментаторів не пише про 5-ту статтю НАТО і т.п., як це було, коли російські дрони залітали до Польщі і Румунії.
показать весь комментарий
29.03.2026 20:50 Ответить
Може вони ще когось із наших командирів у розшук об'являть?
показать весь комментарий
29.03.2026 20:52 Ответить
...напевно, Мадяра
показать весь комментарий
29.03.2026 21:01 Ответить
А якщо б російські пташки впали, фіни би теж так кіпішували? Чи робили б із себе афішу до американського фільму "Не дивись догори"?!
показать весь комментарий
29.03.2026 20:58 Ответить
З 2014 року чому не озабачівалісь, а тут вдруг жопа запалала. Збирайте ООН, НАТО та ЕС, телеграму Трампу непременно. Люди на расслабоне, подумаєшь, десь сарай горить, до нас не добереться. Ми в доміке, пашлі всі нахер, я страус ему.
показать весь комментарий
29.03.2026 21:00 Ответить
Коротше кажучи, все НАТО не здатно воювати у ******** війні з дронами, на жаль, але сидіти вічно за трупами українців (які швидко закінчуються завдяки м'ясним потугам фельдмаршала сирка) не вийде.
показать весь комментарий
29.03.2026 21:12 Ответить
Незабутьте проявити стурбованість а то и за нею скучили
показать весь комментарий
29.03.2026 21:17 Ответить
 
 