Дроны, упавшие на территории Финляндии, вероятно, украинские, - премьер Орпо

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что дроны, упавшие на территории страны днём 29 марта, вероятно, были украинскими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Дроны, вероятно, украинские

Глава правительства Финляндии сказал, что специалисты выясняют происхождение дронов, однако, вероятно, это украинские беспилотники.

"Это нарушение территории – очень серьезное дело. Вероятно, это украинские дроны, но этот вопрос расследуется, и об этом будет сообщено позже… Мы сделаем выводы из этого, когда полная картина ситуации станет понятной. Это нежелательная ситуация", – сказал Орпо.

Он отметил, что Украина недавно осуществляла атаки на соседний с Финляндией российский регион, а Россия глушит сигналы дронов.

На вопрос, будут ли в будущем сбивать дроны, которые "заблудятся" на территорию Финляндии, премьер ответил, что это всегда рассматривается в каждом отдельном случае. На данный момент нет общего приказа сбивать дроны.

Дроны на территории Финляндии

Напомним, что сегодня, 29 марта, несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии, а затем упали.

