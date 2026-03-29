Дроны, упавшие на территории Финляндии, вероятно, украинские, - премьер Орпо

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что дроны, упавшие на территории страны днём 29 марта, вероятно, были украинскими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

Глава правительства Финляндии сказал, что специалисты выясняют происхождение дронов, однако, вероятно, это украинские беспилотники.

"Это нарушение территории – очень серьезное дело. Вероятно, это украинские дроны, но этот вопрос расследуется, и об этом будет сообщено позже… Мы сделаем выводы из этого, когда полная картина ситуации станет понятной. Это нежелательная ситуация", – сказал Орпо.

Он отметил, что Украина недавно осуществляла атаки на соседний с Финляндией российский регион, а Россия глушит сигналы дронов.

На вопрос, будут ли в будущем сбивать дроны, которые "заблудятся" на территорию Финляндии, премьер ответил, что это всегда рассматривается в каждом отдельном случае. На данный момент нет общего приказа сбивать дроны.

Дроны на территории Финляндии

Напомним, что сегодня, 29 марта, несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии, а затем упали.

Ну впали і впали. Це техніка. Стовідсоткової надійності не буває. Просимо віднестися з розумінням.
29.03.2026 17:01 Ответить
беріть,у нас ще є
29.03.2026 16:50 Ответить
візитка Яроша була ?
29.03.2026 16:46 Ответить
До початку московської війни прутіна, у 2014 році, проти України, таких прольотів і не було!
29.03.2026 16:47 Ответить
Незапланированный привет, простите.
29.03.2026 16:48 Ответить
29.03.2026 16:50 Ответить
якби ті дрони впали б йому на голову - все рівно торочив би , що то українські дрони, бо 5 стаття нати табу на рашку.
29.03.2026 16:51 Ответить
фінляндія, як і польща були частиною кацапської імперії, тому зрозуміло....
29.03.2026 16:52 Ответить
Що зрозуміло?
29.03.2026 17:02 Ответить
нєнє...
не переймайся. воно тобі не потрібно.
29.03.2026 17:04 Ответить
ну, якщо враховувати війну 39-40 років тоді зрозуміло.
29.03.2026 17:04 Ответить
підказочка:
в польщі, теж падали виключно українськи дрони та українські ракети!
і взагалі, кацапи не мали на меті відправляти дрони, в литву, естонію, румунію, і нарешті у фінляндію.
то, все українці кляті, що високоточно роз'їбали усть лугу, але чомусь залетіли у фінляндію.....
29.03.2026 17:09 Ответить
Україна, Фінляндія і Польща були частиною рі. Який взаємозв"язок з сьогоденням? тобі зрозуміло а мені ні, підкажи, друже
29.03.2026 17:19 Ответить
29.03.2026 17:01 Ответить
К запоребрику все вопросы, не надо было глушить.
29.03.2026 17:09 Ответить
Пора видати наказ,і тренуватися збивати,перевірка можливостей.
29.03.2026 17:09 Ответить
Ось і друзІ балтійці. Ссикуни котрі коли буде потрібно і Україну в жертву принесуть. За те до столу переговорів лізуть... Іуди 🤬
29.03.2026 17:18 Ответить
 
 