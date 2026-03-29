Дрони, які впали на території Фінляндії, ймовірно, українські, - прем’єр Орпо

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що дрони, які впали на території країни вдень 29 березня, ймовірно, були українськими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Yle.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дрони, ймовірно, українські

Глава уряду Фінляндії сказав, що фахівці зясовують походження дронів, однак ймовірно, це українські безпілотники.

"Це порушення території – дуже серйозна справа. Ймовірно, це українські дрони, але це питання розслідується, і про це буде повідомлено пізніше…Ми зробимо висновки з цього, коли повна картина ситуації стане зрозумілою. Це небажана ситуація",- сказав Орпо.

Він зазначив, що Україна нещодавно здійснювала атаки на сусідній з Фінляндією російський регіон, а Росія глушить сигнали дронів.

На запитання, чи будуть у майбутньому збивати дрони, які "заблукають" на територію Фінляндії, прем'єр відповів, що це завжди розглядається в кожному окремому випадку. Наразі немає загального наказу збивати дрони.

Читайте також: Європа має взяти на себе більшу відповідальність за переговори щодо України, - прем’єр Фінляндії Орпо

Дрони на території Фінляндії

Нагадаємо, що сьогодні, 29 березня кілька безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії, а потім впали.

Читайте також: Два дрони впали на території Фінляндії