Європа має взяти на себе більшу відповідальність за переговори щодо України, - прем’єр Фінляндії Орпо
Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Європа має взяти на себе більше відповідальності за проведення мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.
Про це повідомляє Yle, передає Цензор.НЕТ.
Мирні перемовини
Так, Орпо зауважив, що ЄС має вирішити ситуацію із фінансовою підтримкою для України, а також Європа має брати на себе дедалі більше відповідальності за переговорний процес.
Послаблення санкцій проти РФ
Також прем’єр висловив жаль щодо послаблення санкцій на експорт російської нафти через війну на Близькому Сході.
"Схоже, Росія сподівається, що увага США зміститься на Близький Схід. Тому Європа має взяти на себе більшу відповідальність", – заявив він.
За словами Орпо, найкращим вирішенням ситуації було б, якби переговори між США та Іраном дали результат і ситуація на Близькому Сході заспокоїлася б.
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НЕ Путін а все російське суспільство шовіністичне і бажає знищувати народи
- якути
- татари - їх мова доречі дуже вимерла в РФ порівняно з 90х
- 300 000 чеченців убито 300 000 біженців
і тд і тд
і того рузкіе імітують переговори щоб
- "дивиться ми близькі до миру - тому не треба більше санкцій"
- "дивіться ось ось мир тому нашо давати Україні зброю"
- "дивіться ми миротворці - просто Україна щось там хоче"
ВСЕ. Просто маніпуляції