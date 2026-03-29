УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11744 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини
1 208 11

Європа має взяти на себе більшу відповідальність за переговори щодо України, - прем’єр Фінляндії Орпо

Орпо про перемовини

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Європа має взяти на себе більше відповідальності за проведення мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Yle, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Мирні перемовини

Так, Орпо зауважив, що ЄС має вирішити ситуацію із фінансовою підтримкою для України, а також Європа має брати на себе дедалі більше відповідальності за переговорний процес.

Також читайте: Зеленський про мирні перемовини: Таке відчуття, що ми медіатори, а не сторона у війні

Послаблення санкцій проти РФ

Також прем’єр висловив жаль щодо послаблення санкцій на експорт російської нафти через війну на Близькому Сході.

"Схоже, Росія сподівається, що увага США зміститься на Близький Схід. Тому Європа має взяти на себе більшу відповідальність", – заявив він.

За словами Орпо, найкращим вирішенням ситуації було б, якби переговори між США та Іраном дали результат і ситуація на Близькому Сході заспокоїлася б.

Також читайте: Дати наступних тристоронніх перемовин між Україною, США та РФ поки немає, - Зеленський

Автор: 

Європа (2543) перемовини (3855) Фінляндія (1469) Орпо Петтері (59)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
ЇХ НЕ ІСНУЄ!!!

НЕ Путін а все російське суспільство шовіністичне і бажає знищувати народи

- якути
- татари - їх мова доречі дуже вимерла в РФ порівняно з 90х
- 300 000 чеченців убито 300 000 біженців
і тд і тд

і того рузкіе імітують переговори щоб

- "дивиться ми близькі до миру - тому не треба більше санкцій"
- "дивіться ось ось мир тому нашо давати Україні зброю"
- "дивіться ми миротворці - просто Україна щось там хоче"

ВСЕ. Просто маніпуляції
показати весь коментар
29.03.2026 16:15 Відповісти
+1
Нехай краще нададуть нам фінансування за рахунок заморожених російських активів, які їх умовив не конфісеовувати трамп, виправдовуючи це шкодою для мирних перемовин між Україною та росією, що це може зашкодити його мирним ініціативам. Всі ж вже зрозуміли, що перешкоджання трампом, в конфіскації російських 300 млрд доларів на користь України, то була вдала спецоперація путіна. Що тепер заважає їх конфіскувати і передати Україні ці кошти? На це ж непотрібна згода Угорщини. Це вирішується 2/3 голосів членів ЄС.
показати весь коментар
29.03.2026 16:14 Відповісти
+1
Мда, здається подія відбулася зовсім недавно і всі ще повинні пам"ятати, що саме позиція Бельгії не дозволила конфіскувати російські активи, але потужно-незламні боти всю вину перекинули на "поганого" Трампа. Я так розумію, що невдовзі вони будуть розказувати, що міндіча, чернишова, цукермана,баканова, шаурму та інших казнокрадів теж на посади пропихнув "клятий" Трамп.
показати весь коментар
29.03.2026 16:34 Відповісти

Завантаження...

 
 