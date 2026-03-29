Европа должна взять на себя большую ответственность за переговоры по Украине, - премьер Финляндии Орпо
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Европа должна взять на себя больше ответственности за проведение мирных переговоров по прекращению войны в Украине.
Об этом сообщает Yle, передает Цензор.НЕТ.
Мирные переговоры
Так, Орпо отметил, что ЕС должен решить ситуацию с финансовой поддержкой Украины, а также Европа должна брать на себя все больше ответственности за переговорный процесс.
Ослабление санкций против РФ
Также премьер выразил сожаление по поводу ослабления санкций на экспорт российской нефти из-за войны на Ближнем Востоке.
"Похоже, Россия надеется, что внимание США сместится на Ближний Восток. Поэтому Европа должна взять на себя большую ответственность", - заявил он.
По словам Орпо, лучшим решением ситуации было бы, если бы переговоры между США и Ираном дали результат и ситуация на Ближнем Востоке успокоилась.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
НЕ Путін а все російське суспільство шовіністичне і бажає знищувати народи
- якути
- татари - їх мова доречі дуже вимерла в РФ порівняно з 90х
- 300 000 чеченців убито 300 000 біженців
і тд і тд
і того рузкіе імітують переговори щоб
- "дивиться ми близькі до миру - тому не треба більше санкцій"
- "дивіться ось ось мир тому нашо давати Україні зброю"
- "дивіться ми миротворці - просто Україна щось там хоче"
ВСЕ. Просто маніпуляції