Европа должна взять на себя большую ответственность за переговоры по Украине, - премьер Финляндии Орпо

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Европа должна взять на себя больше ответственности за проведение мирных переговоров по прекращению войны в Украине.

Об этом сообщает Yle, передает Цензор.НЕТ.

Мирные переговоры

Так, Орпо отметил, что ЕС должен решить ситуацию с финансовой поддержкой Украины, а также Европа должна брать на себя все больше ответственности за переговорный процесс.

Ослабление санкций против РФ

Также премьер выразил сожаление по поводу ослабления санкций на экспорт российской нефти из-за войны на Ближнем Востоке.

"Похоже, Россия надеется, что внимание США сместится на Ближний Восток. Поэтому Европа должна взять на себя большую ответственность", - заявил он.

По словам Орпо, лучшим решением ситуации было бы, если бы переговоры между США и Ираном дали результат и ситуация на Ближнем Востоке успокоилась.

