Европа должна взять на себя большую ответственность за переговоры по Украине, - премьер Финляндии Орпо

Орпо о переговорах

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Европа должна взять на себя больше ответственности за проведение мирных переговоров по прекращению войны в Украине.

Об этом сообщает Yle, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Мирные переговоры

Так, Орпо отметил, что ЕС должен решить ситуацию с финансовой поддержкой Украины, а также Европа должна брать на себя все больше ответственности за переговорный процесс.

Читайте также: Зеленский о мирных переговорах: Такое ощущение, что мы посредники, а не сторона в войне

Ослабление санкций против РФ

Также премьер выразил сожаление по поводу ослабления санкций на экспорт российской нефти из-за войны на Ближнем Востоке.

"Похоже, Россия надеется, что внимание США сместится на Ближний Восток. Поэтому Европа должна взять на себя большую ответственность", - заявил он.

По словам Орпо, лучшим решением ситуации было бы, если бы переговоры между США и Ираном дали результат и ситуация на Ближнем Востоке успокоилась.

Читайте также: Даты следующих трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ пока нет, – Зеленский

Топ комментарии
+2
ЇХ НЕ ІСНУЄ!!!

НЕ Путін а все російське суспільство шовіністичне і бажає знищувати народи

- якути
- татари - їх мова доречі дуже вимерла в РФ порівняно з 90х
- 300 000 чеченців убито 300 000 біженців
і тд і тд

і того рузкіе імітують переговори щоб

- "дивиться ми близькі до миру - тому не треба більше санкцій"
- "дивіться ось ось мир тому нашо давати Україні зброю"
- "дивіться ми миротворці - просто Україна щось там хоче"

ВСЕ. Просто маніпуляції
29.03.2026 16:15 Ответить
+1
Нехай краще нададуть нам фінансування за рахунок заморожених російських активів, які їх умовив не конфісеовувати трамп, виправдовуючи це шкодою для мирних перемовин між Україною та росією, що це може зашкодити його мирним ініціативам. Всі ж вже зрозуміли, що перешкоджання трампом, в конфіскації російських 300 млрд доларів на користь України, то була вдала спецоперація путіна. Що тепер заважає їх конфіскувати і передати Україні ці кошти? На це ж непотрібна згода Угорщини. Це вирішується 2/3 голосів членів ЄС.
29.03.2026 16:14 Ответить
+1
Мда, здається подія відбулася зовсім недавно і всі ще повинні пам"ятати, що саме позиція Бельгії не дозволила конфіскувати російські активи, але потужно-незламні боти всю вину перекинули на "поганого" Трампа. Я так розумію, що невдовзі вони будуть розказувати, що міндіча, чернишова, цукермана,баканова, шаурму та інших казнокрадів теж на посади пропихнув "клятий" Трамп.
29.03.2026 16:34 Ответить
Нехай краще нададуть нам фінансування за рахунок заморожених російських активів, які їх умовив не конфісеовувати трамп, виправдовуючи це шкодою для мирних перемовин між Україною та росією, що це може зашкодити його мирним ініціативам. Всі ж вже зрозуміли, що перешкоджання трампом, в конфіскації російських 300 млрд доларів на користь України, то була вдала спецоперація путіна. Що тепер заважає їх конфіскувати і передати Україні ці кошти? На це ж непотрібна згода Угорщини. Це вирішується 2/3 голосів членів ЄС.
29.03.2026 16:14 Ответить
Мда, здається подія відбулася зовсім недавно і всі ще повинні пам"ятати, що саме позиція Бельгії не дозволила конфіскувати російські активи, але потужно-незламні боти всю вину перекинули на "поганого" Трампа. Я так розумію, що невдовзі вони будуть розказувати, що міндіча, чернишова, цукермана,баканова, шаурму та інших казнокрадів теж на посади пропихнув "клятий" Трамп.
29.03.2026 16:34 Ответить
Не тринди! Чукчи до сих пор с кацапами воюют! Кацапы первые начали, получили люлей, а чукчи забыли! Но мир так никто не подписывал!
29.03.2026 16:47 Ответить
Возможно, я не так понял смысл, но кацапов там + 150 -400 от Садового кольца! Остальные их ненавидят.
29.03.2026 16:49 Ответить
Это только пару "шахедов" бухнулось! А если пару десятков и еще бабахнет? Памперсы подорожают?
29.03.2026 16:18 Ответить
І тут напевно Орбан вам заважає, а взагалі по честному ви мирних переговорів боїтеся як вогню... Бо не дай Боже росія потім погляне у вашу сторону. ЄС вже себе показали. Що потужнічать може лише за спиною України.
29.03.2026 16:38 Ответить
Вас всех Орбан ну буйке вертит уже сколько лет. Вы договоритесь, да
29.03.2026 16:44 Ответить
Якщо лише БІЛЬШУ,то решта хто?
29.03.2026 16:53 Ответить
Нема і не було ніяких переговорів,а була їх імітація з метою схилити Україну до капітуляції.
29.03.2026 17:03 Ответить
 
 