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Новини Порушення повітряного простору
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Два дрони впали на території Фінляндії

Дрони впали у Фінляндії

Сьогодні, 29 березня кілька безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії, а потім впали.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

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Що відомо

Так, зазначається, що вранці в неділю в повітряному просторі в морській зоні та на південному сході Фінляндії спостерігалося кілька об'єктів, які летіли низько та повільно.

Повітряні сили виконали розвідувальну місію за участю винищувача F/A-18 Hornet.

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Повідомляється, що один безпілотник упав на землю на північ від міста Коувола, а інший – на схід від нього. Поліція ізолювала ці райони для подальшого розслідування.

Заява міністра оборони

"На територію Фінляндії залетіли безпілотні літальні апарати. Ми дуже серйозно ставимося до цього. Органи безпеки негайно відреагували. Розслідування обставин триває, і більше інформації буде надано після підтвердження даних", – заявив міністр оборони Антті Хяккянен.

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Що передувало?

Автор: 

Фінляндія (1469) дрони (8641)
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Топ коментарі
+5
ну то могли й наші заблукати - з тих, що бомбили Ленінбург
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29.03.2026 16:04 Відповісти
+2
Я выражаю озабоченность. Якщо ЕС та НАТО ніхрена не робить, то будуть залітать ракети. Хата горить, воно озабочено.
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29.03.2026 16:31 Відповісти
+1
и скажи спасибо,что не путиносранские
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29.03.2026 15:54 Відповісти

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