Два дрони впали на території Фінляндії
Сьогодні, 29 березня кілька безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії, а потім впали.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.
Що відомо
Так, зазначається, що вранці в неділю в повітряному просторі в морській зоні та на південному сході Фінляндії спостерігалося кілька об'єктів, які летіли низько та повільно.
Повітряні сили виконали розвідувальну місію за участю винищувача F/A-18 Hornet.
Повідомляється, що один безпілотник упав на землю на північ від міста Коувола, а інший – на схід від нього. Поліція ізолювала ці райони для подальшого розслідування.
Заява міністра оборони
"На територію Фінляндії залетіли безпілотні літальні апарати. Ми дуже серйозно ставимося до цього. Органи безпеки негайно відреагували. Розслідування обставин триває, і більше інформації буде надано після підтвердження даних", – заявив міністр оборони Антті Хяккянен.
Що передувало?
- Нагадаємо, що вранці 25 березня Повітряні сили Латвії зафіскували порушення повітряного простору країни невідомим безпілотником, що залетів з території РФ.
- Згодом прем'єрка Ругінене підтвердила, що дрон був українським та збився з курсу.
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