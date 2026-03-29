Два дрона упали на территории Финляндии
Сегодня, 29 марта, несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Финляндии, а затем упали.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, об этом сообщило Министерство обороны Финляндии.
Что известно
Так, отмечается, что утром в воскресенье в воздушном пространстве в морской зоне и на юго-востоке Финляндии наблюдалось несколько объектов, которые летели низко и медленно.
Воздушные силы выполнили разведывательную миссию с участием истребителя F/A-18 Hornet.
Сообщается, что один беспилотник упал на землю к северу от города Коувола, а другой – к востоку от него. Полиция изолировала эти районы для дальнейшего расследования.
Заявление министра обороны
"На территорию Финляндии залетели беспилотные летательные аппараты. Мы очень серьезно относимся к этому. Органы безопасности немедленно отреагировали. Расследование обстоятельств продолжается, и больше информации будет предоставлено после подтверждения данных", - заявил министр обороны Антти Хяккянен.
Что предшествовало?
- Напомним, что утром 25 марта Военно-воздушные силы Латвии зафиксировали нарушение воздушного пространства страны неизвестным беспилотником, залетевшим с территории РФ.
- Впоследствии премьер-министр Ругинене подтвердила, что дрон был украинским и сбился с курса.
