Финские военные установили тип дрона, который упал на их территории

В воскресенье, 29 марта, на юго-востоке Финляндии зафиксировали нарушение воздушного пространства несколькими беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Военно-воздушных сил Финляндии.

По данным военных, цели были обнаружены около 8:13 утра. Средства противовоздушной обороны не применялись, чтобы избежать возможных рисков для гражданского населения и инфраструктуры.

Один из беспилотников идентифицировали как украинский дрон Ан-196 "Лютый". Он упал к югу от города Коувола, примерно в 50 километрах от границы с Россией. Место падения сразу окружили правоохранители.

Читайте также: Финляндия хочет проверить, доходит ли оружие США до Украины

Что известно об инциденте

Финские военные уточнили, что во время наблюдения часть объектов сначала могли принять за стаи птиц. В то же время подтверждено, что по меньшей мере два беспилотника упали на территории страны.

В Министерстве обороны Финляндии сообщили, что инцидент произошел вблизи города Коувола. Ситуация находится под контролем, а соответствующие службы продолжают мониторинг.

Воздушные силы совместно с другими структурами обороны и органами власти поддерживают повышенную готовность и анализируют обстоятельства происшествия.

Читайте также: Россия ответит, если Финляндия разместит на своей территории ядерное оружие, — Кремль

Реакция властей и возможные причины

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предположил, что беспилотники могут быть украинского происхождения. По его словам, это может быть связано с ударами Украины по военным объектам в Ленинградской области России.

"Вероятно, эти дроны были украинскими и связаны с атаками по целям в России", — отметил Орпо.

На данный момент финская сторона не сообщает о пострадавших или значительных разрушениях. Расследование инцидента продолжается.