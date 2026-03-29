Новости Падение дронов в Финляндии
Финские военные установили тип дрона, который упал на их территории

В воскресенье, 29 марта, на юго-востоке Финляндии зафиксировали нарушение воздушного пространства несколькими беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Военно-воздушных сил Финляндии.

  • По данным военных, цели были обнаружены около 8:13 утра. Средства противовоздушной обороны не применялись, чтобы избежать возможных рисков для гражданского населения и инфраструктуры.

Один из беспилотников идентифицировали как украинский дрон Ан-196 "Лютый". Он упал к югу от города Коувола, примерно в 50 километрах от границы с Россией. Место падения сразу окружили правоохранители.

Что известно об инциденте

Финские военные уточнили, что во время наблюдения часть объектов сначала могли принять за стаи птиц. В то же время подтверждено, что по меньшей мере два беспилотника упали на территории страны.

В Министерстве обороны Финляндии сообщили, что инцидент произошел вблизи города Коувола. Ситуация находится под контролем, а соответствующие службы продолжают мониторинг.

Воздушные силы совместно с другими структурами обороны и органами власти поддерживают повышенную готовность и анализируют обстоятельства происшествия.

Реакция властей и возможные причины

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предположил, что беспилотники могут быть украинского происхождения. По его словам, это может быть связано с ударами Украины по военным объектам в Ленинградской области России.

"Вероятно, эти дроны были украинскими и связаны с атаками по целям в России", — отметил Орпо.

На данный момент финская сторона не сообщает о пострадавших или значительных разрушениях. Расследование инцидента продолжается.

Могли б і промовчати. А ще краще запустити його назад в мацкалів 😁
29.03.2026 18:30 Ответить
А що ви думаєте там нема кацапських прикормлених гнид
29.03.2026 18:44 Ответить
а, от нєфіг рахувати скільки зброї нам піндоси продали!!!
29.03.2026 18:31 Ответить
Думаю - фіни, які добре знають що то є русня, не будуть сильно обурені цим інцидентом.
Причому не тільки керівництво держави, а головне - звичайні громадяни.
Особливо після того, як побачили стовп диму над російськими портами!
29.03.2026 18:36 Ответить
нууу....
поляки, зсипали збіжжя з вагонів.
29.03.2026 18:41 Ответить
...деякі поляки.
29.03.2026 18:46 Ответить
Головне щоб ви в суд не подавали і не обісралися.
29.03.2026 18:43 Ответить
перельот, кілометрів на 150.
29.03.2026 18:53 Ответить
 
 