Финские военные установили тип дрона, который упал на их территории
В воскресенье, 29 марта, на юго-востоке Финляндии зафиксировали нарушение воздушного пространства несколькими беспилотниками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Военно-воздушных сил Финляндии.
- По данным военных, цели были обнаружены около 8:13 утра. Средства противовоздушной обороны не применялись, чтобы избежать возможных рисков для гражданского населения и инфраструктуры.
Один из беспилотников идентифицировали как украинский дрон Ан-196 "Лютый". Он упал к югу от города Коувола, примерно в 50 километрах от границы с Россией. Место падения сразу окружили правоохранители.
Что известно об инциденте
Финские военные уточнили, что во время наблюдения часть объектов сначала могли принять за стаи птиц. В то же время подтверждено, что по меньшей мере два беспилотника упали на территории страны.
В Министерстве обороны Финляндии сообщили, что инцидент произошел вблизи города Коувола. Ситуация находится под контролем, а соответствующие службы продолжают мониторинг.
Воздушные силы совместно с другими структурами обороны и органами власти поддерживают повышенную готовность и анализируют обстоятельства происшествия.
Реакция властей и возможные причины
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предположил, что беспилотники могут быть украинского происхождения. По его словам, это может быть связано с ударами Украины по военным объектам в Ленинградской области России.
"Вероятно, эти дроны были украинскими и связаны с атаками по целям в России", — отметил Орпо.
На данный момент финская сторона не сообщает о пострадавших или значительных разрушениях. Расследование инцидента продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Причому не тільки керівництво держави, а головне - звичайні громадяни.
Особливо після того, як побачили стовп диму над російськими портами!
поляки, зсипали збіжжя з вагонів.