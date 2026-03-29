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Новини Падіння дронів у Фінляндії
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Фінські військові встановили тип дрона, який впав на їхній території

Падіння дронів у Фінляндії

У неділю, 29 березня, на південному сході Фінляндії зафіксували порушення повітряного простору кількома безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Повітряних сил Фінляндії.

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  • За даними військових, цілі були виявлені близько 8:13 ранку. Засоби протиповітряної оборони не застосовувалися, щоб уникнути можливих ризиків для цивільного населення та інфраструктури.

Один із безпілотників ідентифікували як український дрон Ан-196 "Лютий". Він упав на південь від міста Коувола, приблизно за 50 кілометрів від кордону з Росією. Район падіння одразу оточили правоохоронці.

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Що відомо про інцидент

Фінські військові уточнили, що під час спостереження частину об’єктів спершу могли сприйняти за зграї птахів. Водночас підтверджено, що щонайменше два безпілотники впали на території країни.

У Міністерстві оборони Фінляндії повідомили, що інцидент стався поблизу міста Коувола. Ситуація перебуває під контролем, а відповідні служби продовжують моніторинг.

Повітряні сили спільно з іншими структурами оборони та органами влади підтримують підвищену готовність і аналізують обставини події.

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Реакція влади та можливі причини

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо припустив, що безпілотники можуть бути українського походження. За його словами, це може бути пов’язано з ударами України по військових об’єктах у Ленінградській області Росії.

"Ймовірно, ці дрони були українськими та пов’язані з атаками по цілях у Росії", — зазначив Орпо.

Наразі фінська сторона не повідомляє про постраждалих або значні руйнування. Розслідування інциденту триває.

Автор: 

безпілотник БпЛА (6088) Фінляндія (1469)
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Топ коментарі
+19
Думаю - фіни, які добре знають що то є русня, не будуть сильно обурені цим інцидентом.
Причому не тільки керівництво держави, а головне - звичайні громадяни.
Особливо після того, як побачили стовп диму над російськими портами!
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29.03.2026 18:36 Відповісти
+12
Могли б і промовчати. А ще краще запустити його назад в мацкалів 😁
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29.03.2026 18:30 Відповісти
+9
такі випадки можливі, але наші браття фіни і балтійці до цього ставляться з розумінням
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29.03.2026 19:08 Відповісти

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