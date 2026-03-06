Росія відповість, якщо Фінляндія розмістить на своїй території ядерну зброю, - Кремль
Росія заявила, що відреагує, якщо член НАТО Фінляндія розмістить ядерну зброю на своїй території, бо такий крок буцімто зробить цю скандинавську країну "більш вразливою".
Заяву речника Кремля Дмитра Пєскова цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Реакція Росії
Напередодні Фінляндія повідомила про намір скасувати багаторічну заборону на розміщення ядерної зброї, що може відкрити можливість для її появи на території країни у разі війни. Такий крок відповідає стратегії ядерного стримування НАТО.
"Ця заява призводить до ескалації напруженості на європейському континенті. Ця заява посилює вразливість Фінляндії, вразливість, спровоковану діями фінської влади. Річ у тім, що, розгортаючи ядерну зброю на своїй території, Фінляндія починає нам загрожувати. І якщо Фінляндія нам загрожує, ми вживаємо відповідних заходів", - пригрозив Пєсков.
В агентстві додають, що зміна позиції Фінляндії є частиною ширших дискусій у Європі про посилення ядерного стримування, через що Франція запропонувала поширити захист свого ядерного арсеналу на інших союзників.
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив під час візиту до Індії, що зміна політики щодо ядерної зброї не пов’язана з негайною загрозою для країни, а спрямована на повноцінну участь у ядерному плануванні НАТО. Він наголосив, що Гельсінкі не прагне розміщувати ядерну зброю на своїй території, але узгоджує свою політику з іншими північними країнами.
Що передувало?
- Раніше союзники по НАТО Франція та Німеччина 2 березня оголосили про плани поглибити співпрацю з європейськими партнерами у сфері ядерного стримування, що ознаменувало зміну політики, оскільки континент стикається зі зростаючими загрозами з боку Росії та нестабільністю, пов'язаною з конфліктом в Ірані.
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рабсія точно відповість..
Бо це відповідь на розміщення ЯЗ у білорусі.
Знову випустить свою алкоголічку захарову?
Червоні лінії стануть коричневими?
Черговий пук в калюжу.
Вже бачимо,як осія відповіла на венесуелу і іран.
Наср@ть в чемодан - это не совсем ответ.
Відреагувалка в них вже всихає. Ще не відпала, але вже сушиться. Доводиться лише гадати, коли відпаде.
Тільки порівняти, скільки, наприклад, шахедів вони зараз запускають. Із 400 щодоби в січні - ледве-ледве за сотню в березні. І це тільки по шахедам. Приблизно те ж саме і по ракетам...