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Росія відповість, якщо Фінляндія розмістить на своїй території ядерну зброю, - Кремль

пєсков,путін

Росія заявила, що відреагує, якщо член НАТО Фінляндія розмістить ядерну зброю на своїй території, бо такий крок буцімто зробить цю скандинавську країну "більш вразливою".

Заяву речника Кремля Дмитра Пєскова цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Реакція Росії

Напередодні Фінляндія повідомила про намір скасувати багаторічну заборону на розміщення ядерної зброї, що може відкрити можливість для її появи на території країни у разі війни. Такий крок відповідає стратегії ядерного стримування НАТО.

"Ця заява призводить до ескалації напруженості на європейському континенті. Ця заява посилює вразливість Фінляндії, вразливість, спровоковану діями фінської влади. Річ у тім, що, розгортаючи ядерну зброю на своїй території, Фінляндія починає нам загрожувати. І якщо Фінляндія нам загрожує, ми вживаємо відповідних заходів", - пригрозив Пєсков.

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В агентстві додають, що зміна позиції Фінляндії є частиною ширших дискусій у Європі про посилення ядерного стримування, через що Франція запропонувала поширити захист свого ядерного арсеналу на інших союзників.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив під час візиту до Індії, що зміна політики щодо ядерної зброї не пов’язана з негайною загрозою для країни, а спрямована на повноцінну участь у ядерному плануванні НАТО. Він наголосив, що Гельсінкі не прагне розміщувати ядерну зброю на своїй території, але узгоджує свою політику з іншими північними країнами.

Що передувало?

  • Раніше союзники по НАТО Франція та Німеччина 2 березня оголосили про плани поглибити співпрацю з європейськими партнерами у сфері ядерного стримування, що ознаменувало зміну політики, оскільки континент стикається зі зростаючими загрозами з боку Росії та нестабільністю, пов'язаною з конфліктом в Ірані.

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1869) росія (70404) Фінляндія (1453) ядерна зброя (1295)
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Топ коментарі
+22
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06.03.2026 17:00 Відповісти
+22
А кацапська ядерна зброя у бульбостані не робить скандинавську країну "більш вразливою"?
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06.03.2026 17:03 Відповісти
+14
від такої напруженості..
рабсія точно відповість..

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06.03.2026 16:59 Відповісти
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Якшо скандинави розмістять ядерку - я наляжу на Фінляндію - дімон
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06.03.2026 16:59 Відповісти
від такої напруженості..
рабсія точно відповість..

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06.03.2026 16:59 Відповісти
деякі флажки вже неактуальні
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07.03.2026 02:14 Відповісти
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06.03.2026 17:00 Відповісти
Ніт.
Бо це відповідь на розміщення ЯЗ у білорусі.
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06.03.2026 17:02 Відповісти
А кацапська ядерна зброя у бульбостані не робить скандинавську країну "більш вразливою"?
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06.03.2026 17:03 Відповісти
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06.03.2026 17:03 Відповісти
Дімон перейде на самогон?
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06.03.2026 17:07 Відповісти
На брагу , щоб фінам не дісталася .
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06.03.2026 17:17 Відповісти
Ответит и разместит ЯО на своей(которое давно там). Страаашна...
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06.03.2026 17:07 Відповісти
Щось не відповідають, не йдуть воювати за Іран, свого союзника який їм допомогав з Україною, заоодно й "піндосам зад надеруть". Сцикота всрата може воювати тільки з меншими.
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06.03.2026 17:08 Відповісти
У ******** ж розмістили ядрьоного бояришніка, то ж фінам теж можна.
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06.03.2026 17:10 Відповісти
Чим відповість?
Знову випустить свою алкоголічку захарову?
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06.03.2026 17:10 Відповісти
***** Ше один чумадан насере?
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06.03.2026 17:12 Відповісти
Ну всьо "тримайте мене семеро"...😂🤣🤣
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06.03.2026 17:18 Відповісти
Фінляндія зручне місце. Якщо кацапи ****** по ній радіація накриє половину рашки.
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06.03.2026 17:19 Відповісти
А якщо не розмістить, то буде безпечно, як в Україні, і будапештський меморандум грітиме замість електрики.
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06.03.2026 17:20 Відповісти
Думаю фіни несерйозно. Ядерні бомби в декількох кілометрах від головних міст рашки? Це тролінг у стилі Уго Чавеса, яким часто страждають східно-європейські країни.
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06.03.2026 17:25 Відповісти
А до НАТО теж по приколу вступили, не спитавши твоєї думки.
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06.03.2026 17:29 Відповісти
Я навіть знаю як. Наберуть в рот гівна і плюнуть через кордон.
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06.03.2026 17:21 Відповісти
Повний чемодан Х'уйло насере хіба що. Тобто коли рашисти розмістили ЯЗ на ********** то це все нормально. А коли інші країни хочуть розмістити в себе ЯЗ то це вже ескалація, не пререплутайте. Як на мене то потрібно зовсім відключити рашистів від мікрофона і робити своє що є правильно, не вислуховуючи погрози і репетування з боліт
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06.03.2026 17:24 Відповісти
До того ж нагадаю, що це саме кремлівський гнійник перший почав погрожувати Фінляндії, яка ще даже не мала наміру ні в НАТО входити ні тим більше ЯЗ в себе ставити. Так що немаючи ЯЗ зовсім не врятує вас від нападу чи погроз. А от тепер Х'уйло дійсно не буде зі свого чемодана злазити коли в вікно бачитиме натівські ядерні ракети.
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06.03.2026 17:28 Відповісти
Можна подумати що у них хтось питав. Відповість закупкою нових валізи, може ще піськова помічника знайдуть, хто буде йому вуса протирати
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06.03.2026 17:29 Відповісти
Як?
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06.03.2026 17:30 Відповісти
Як саме відповість?
Червоні лінії стануть коричневими?
Черговий пук в калюжу.
Вже бачимо,як осія відповіла на венесуелу і іран.
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06.03.2026 17:54 Відповісти
Хай вважають, що це відповідь за розміщення ЯЗ в Білорусі
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06.03.2026 18:11 Відповісти
Россия ответит, если Финляндия разместит на своей территории ядерное оружие Источник: https://censor.net/ru/n3603944
Наср@ть в чемодан - это не совсем ответ.
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06.03.2026 18:26 Відповісти
що вони пистять?
Відреагувалка в них вже всихає. Ще не відпала, але вже сушиться. Доводиться лише гадати, коли відпаде.
Тільки порівняти, скільки, наприклад, шахедів вони зараз запускають. Із 400 щодоби в січні - ледве-ледве за сотню в березні. І це тільки по шахедам. Приблизно те ж саме і по ракетам...
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06.03.2026 18:48 Відповісти
Зараз не важлива відстань від носія ЯЗ. Все одно долетить.
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06.03.2026 18:52 Відповісти
выразит глубокую обеспокоенность?
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06.03.2026 19:39 Відповісти
Невже москальське ***** голосно пропердиться...
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06.03.2026 19:54 Відповісти
Атвєчаю!
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06.03.2026 20:03 Відповісти
Нуда, ЄС же не відповів на розміщення ядерної зброї в білорусі (лукашенка)
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06.03.2026 20:11 Відповісти
Вже знаю чим вони дадуть відповідь: росіяни розмістять ядерну зброю ближче до фінського кордону щоб важче було її знищити,😂
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06.03.2026 22:39 Відповісти
 
 