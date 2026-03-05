Фінляндія скасує повну заборону на розміщення ядерної зброї для посилення оборони НАТО
Фінляндія планує скасувати законодавчу заборону на ядерну зброю, введену в 1987 році, дозволивши її розміщення на своїй території під час війни. Це відповідає стратегії ядерного стримування НАТО.
Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, Фінляндія планує скасувати заборону на розміщення ядерної зброї на своїй території, привівши свою політику у відповідність до сусідніх скандинавських країн. Це може відкрити можливість для розміщення атомних бомб на фінській території під час війни.
- Закон Фінляндії про ядерну енергію, прийнятий у 1987 році, забороняє імпорт, виробництво, володіння та підрив ядерних вибухових речовин на її території, що, на думку деяких фінів, є положенням, яке в разі війни принесе користь лише Росії.
Очільник оборонного відомства наголосив, що такі зміни є критичними для безпеки держави у складі Альянсу.
"Ця поправка необхідна для забезпечення військової оборони Фінляндії як частини альянсу та для повного використання потенціалу стримування та колективної оборони НАТО", - заявив Хакканен.
Запропонована зміна буде подана до парламенту, де більшість має правоцентристський коаліційний уряд. Швеція, Данія та Норвегія давно проводять політику проти ядерної зброї на своїх територіях у мирний час, але не мають законодавчих заборон на випадок війни.
Що передувало?
- Раніше союзники по НАТО Франція та Німеччина 2 березня оголосили про плани поглибити співпрацю з європейськими партнерами у сфері ядерного стримування, що ознаменувало зміну політики, оскільки континент стикається зі зростаючими загрозами з боку Росії та нестабільністю, пов'язаною з конфліктом в Ірані.
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Vastaliike
Не хочуть брати приклад із Зеленського...
Шашлики не маринують...
Кордон з москалями мінують - а не розміновують...
Автобусні чартери в Карелію не запускають...
''мір в ґлазах путіна'' - не бачать...
''Па-ржать'' - не хочуть...
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І кацапи навіть не мугикають? А як же нєраспрастранєніє НАТА окала граніц расіі? А падльотнає врємя? Що тварі,язик в дупі застряг? Від Гельсінкі до члєнінграда 250 км... В ядєрний пєпєл московитів!
Не в НАТО проблема, а в тому, що "ти вінават ліш тєм, что хочється мнє кушать" (с) басня Крилова
Якось так, ІМХО