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Фінляндія скасує повну заборону на розміщення ядерної зброї для посилення оборони НАТО

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Фінляндія планує скасувати законодавчу заборону на ядерну зброю, введену в 1987 році, дозволивши її розміщення на своїй території під час війни. Це відповідає стратегії ядерного стримування НАТО.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, Фінляндія планує скасувати заборону на розміщення ядерної зброї на своїй території, привівши свою політику у відповідність до сусідніх скандинавських країн. Це може відкрити можливість для розміщення атомних бомб на фінській території під час війни.

  • Закон Фінляндії про ядерну енергію, прийнятий у 1987 році, забороняє імпорт, виробництво, володіння та підрив ядерних вибухових речовин на її території, що, на думку деяких фінів, є положенням, яке в разі війни принесе користь лише Росії.

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Очільник оборонного відомства наголосив, що такі зміни є критичними для безпеки держави у складі Альянсу.

"Ця поправка необхідна для забезпечення військової оборони Фінляндії як частини альянсу та для повного використання потенціалу стримування та колективної оборони НАТО", - заявив Хакканен.

Запропонована зміна буде подана до парламенту, де більшість має правоцентристський коаліційний уряд. Швеція, Данія та Норвегія давно проводять політику проти ядерної зброї на своїх територіях у мирний час, але не мають законодавчих заборон на випадок війни.

Що передувало?

  • Раніше союзники по НАТО Франція та Німеччина 2 березня оголосили про плани поглибити співпрацю з європейськими партнерами у сфері ядерного стримування, що ознаменувало зміну політики, оскільки континент стикається зі зростаючими загрозами з боку Росії та нестабільністю, пов'язаною з конфліктом в Ірані.

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Фінляндія (1453) ядерна зброя (1295) ядерна безпека (631)
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Топ коментарі
+14
Якісь не правильні ті суомі...
Не хочуть брати приклад із Зеленського...
Шашлики не маринують...
Кордон з москалями мінують - а не розміновують...
Автобусні чартери в Карелію не запускають...
''мір в ґлазах путіна'' - не бачать...
''Па-ржать'' - не хочуть...
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05.03.2026 21:04 Відповісти
+6
Був блокадний лєнінград, стане ядерно-попільний лєнінград
Ес-ве-о, ітогі 😁
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05.03.2026 20:58 Відповісти
+4
"Отвєтний ход" - але по фінськи!!!
Vastaliike
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05.03.2026 21:00 Відповісти
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Був блокадний лєнінград, стане ядерно-попільний лєнінград
Ес-ве-о, ітогі 😁
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05.03.2026 20:58 Відповісти
"Отвєтний ход" - але по фінськи!!!
Vastaliike
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05.03.2026 21:00 Відповісти
Якісь не правильні ті суомі...
Не хочуть брати приклад із Зеленського...
Шашлики не маринують...
Кордон з москалями мінують - а не розміновують...
Автобусні чартери в Карелію не запускають...
''мір в ґлазах путіна'' - не бачать...
''Па-ржать'' - не хочуть...
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05.03.2026 21:04 Відповісти
()рашисти з американцями) - ми наіпали в Будапешті Україну ,але не вийде нам щей наіпати фінів...
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05.03.2026 21:08 Відповісти
Фінляндія скасує повну заборону на розміщення ядерної зброї для посилення оборони НАТО
=============
І кацапи навіть не мугикають? А як же нєраспрастранєніє НАТА окала граніц расіі? А падльотнає врємя? Що тварі,язик в дупі застряг? Від Гельсінкі до члєнінграда 250 км... В ядєрний пєпєл московитів!
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05.03.2026 21:12 Відповісти
З Фінляндією сцикотно завивати про "адіннарот", "мишебраття", зону впливу російської імперії/срср/рф (пам'ятають зиму 39-го)... А про НАТО взагалі на їхньому кордоні - то тільки для України: до вступу Фінляндії до цього блоку у московитів були на кордоні такі країни НАТО, як Польща, країни Балтії і (о диво!) США (на Далекому Сході).
Не в НАТО проблема, а в тому, що "ти вінават ліш тєм, что хочється мнє кушать" (с) басня Крилова

Якось так, ІМХО
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05.03.2026 21:30 Відповісти
В Петербурге запечатлели облако похожее на ядерный гриб...
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05.03.2026 21:16 Відповісти
У Європі і без них багато бажаючих стати ядерною базою. Чисто піонери-ленінці.
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05.03.2026 21:17 Відповісти
Чесно європейці трохи придуркуваті. Мексиканцям, та взагалі нікому, ніколи не прийде в голову розміщувати у себе ядерні бомби проти Америки.
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05.03.2026 21:22 Відповісти
Не рівняй свинособакію з сша, ванья 🤣🤣🤣
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05.03.2026 21:51 Відповісти
З американською доктриною "покірності" сусідам США ядерна зброя потрібна більше ніж Фінляндії.
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05.03.2026 22:00 Відповісти
Вся ядерна зброя світу націлена і полетить на москву, рано чи пізно.
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05.03.2026 22:04 Відповісти
 
 