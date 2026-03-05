Фінляндія скасує повну заборону на розміщення ядерної зброї для посилення оборони НАТО

Фінляндія планує скасувати законодавчу заборону на ядерну зброю, введену в 1987 році, дозволивши її розміщення на своїй території під час війни. Це відповідає стратегії ядерного стримування НАТО.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, Фінляндія планує скасувати заборону на розміщення ядерної зброї на своїй території, привівши свою політику у відповідність до сусідніх скандинавських країн. Це може відкрити можливість для розміщення атомних бомб на фінській території під час війни.

Закон Фінляндії про ядерну енергію, прийнятий у 1987 році, забороняє імпорт, виробництво, володіння та підрив ядерних вибухових речовин на її території, що, на думку деяких фінів, є положенням, яке в разі війни принесе користь лише Росії.

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Очільник оборонного відомства наголосив, що такі зміни є критичними для безпеки держави у складі Альянсу.

"Ця поправка необхідна для забезпечення військової оборони Фінляндії як частини альянсу та для повного використання потенціалу стримування та колективної оборони НАТО", - заявив Хакканен.

Запропонована зміна буде подана до парламенту, де більшість має правоцентристський коаліційний уряд. Швеція, Данія та Норвегія давно проводять політику проти ядерної зброї на своїх територіях у мирний час, але не мають законодавчих заборон на випадок війни.

Що передувало?

Раніше союзники по НАТО Франція та Німеччина 2 березня оголосили про плани поглибити співпрацю з європейськими партнерами у сфері ядерного стримування, що ознаменувало зміну політики, оскільки континент стикається зі зростаючими загрозами з боку Росії та нестабільністю, пов'язаною з конфліктом в Ірані.

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