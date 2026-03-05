РУС
Финляндия отменит полный запрет на размещение ядерного оружия для усиления обороны НАТО

Финляндия планирует отменить законодательный запрет на ядерное оружие, введенный в 1987 году, разрешив его размещение на своей территории во время войны. Это соответствует стратегии ядерного сдерживания НАТО.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хакканен, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

В частности, Финляндия планирует отменить запрет на размещение ядерного оружия на своей территории, приведя свою политику в соответствие с соседними скандинавскими странами. Это может открыть возможность для размещения атомных бомб на финской территории во время войны.

  • Закон Финляндии о ядерной энергии, принятый в 1987 году, запрещает импорт, производство, владение и подрыв ядерных взрывчатых веществ на ее территории, что, по мнению некоторых финнов, является положением, которое в случае войны принесет пользу только России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция готова к развертыванию ядерного оружия в европейских странах-союзницах, - Макрон

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что такие изменения являются критическими для безопасности государства в составе Альянса.

"Эта поправка необходима для обеспечения военной обороны Финляндии как части Альянса и для полного использования потенциала сдерживания и коллективной обороны НАТО", - заявил Хакканен.

Предложенное изменение будет представлено в парламент, где большинство имеет правоцентристское коалиционное правительство. Швеция, Дания и Норвегия давно проводят политику против ядерного оружия на своих территориях в мирное время, но не имеют законодательных запретов на случай войны.

Что предшествовало?

  • Ранее союзники по НАТО Франция и Германия 2 марта объявили о планах углубить сотрудничество с европейскими партнерами в сфере ядерного сдерживания, что ознаменовало изменение политики, поскольку континент сталкивается с растущими угрозами со стороны России и нестабильностью, связанной с конфликтом в Иране.

Читайте также: США и РФ провели переговоры в Женеве по соглашению о контроле над ядерным оружием, - Reuters

