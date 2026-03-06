РУС
Россия ответит, если Финляндия разместит на своей территории ядерное оружие, - Кремль

Песков, Путин

Россия заявила, что отреагирует, если член НАТО Финляндия разместит ядерное оружие на своей территории, поскольку такой шаг якобы сделает эту скандинавскую страну "более уязвимой".

Заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Реакция России

Накануне Финляндия сообщила о намерении отменить многолетний запрет на размещение ядерного оружия, что может открыть возможность для его появления на территории страны в случае войны. Такой шаг соответствует стратегии ядерного сдерживания НАТО.

"Это заявление приводит к эскалации напряженности на европейском континенте. Это заявление усиливает уязвимость Финляндии, уязвимость, спровоцированную действиями финских властей. Дело в том, что, разворачивая ядерное оружие на своей территории, Финляндия начинает нам угрожать. И если Финляндия нам угрожает, мы принимаем соответствующие меры", - пригрозил Песков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция готова к развертыванию ядерного оружия в европейских странах-союзниках, - Макрон

В агентстве добавляют, что изменение позиции Финляндии является частью более широких дискуссий в Европе об усилении ядерного сдерживания, из-за чего Франция предложила распространить защиту своего ядерного арсенала на других союзников.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил во время визита в Индию, что изменение политики в отношении ядерного оружия не связано с немедленной угрозой для страны, а направлено на полноценное участие в ядерном планировании НАТО. Он подчеркнул, что Хельсинки не стремится размещать ядерное оружие на своей территории, но согласовывает свою политику с другими северными странами.

Что предшествовало?

  • Ранее союзники по НАТО Франция и Германия 2 марта объявили о планах углубить сотрудничество с европейскими партнерами в сфере ядерного сдерживания, что ознаменовало изменение политики, поскольку континент сталкивается с растущими угрозами со стороны России и нестабильностью, связанной с конфликтом в Иране.

Читайте также: Я бы с радостью принял ядерное оружие от Великобритании и Франции, но таких предложений не было, - Зеленский

