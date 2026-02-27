Я б з радістю прийняв ядерну зброю від Британії та Франції, але таких пропозицій не було, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи закиди Кремля, заявив, що "із задоволенням" отримав би ядерну зброю від Великої Британії та Франції.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція президента

Так, президент України прокоментував заяви Росії про те, що нібито Велика Британія та Франція мають намір передати Києву ядерну або "брудну" бомбу:

"Я із задоволенням прийняв би ядерну зброю від Великої Британії та Франції, але таких пропозицій поки що не надходило. Але з радістю", - сказав Зеленський.

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Зазначимо, що глава держави й раніше спростовував закиди Москви про спробу України отримати ядерну зброю через Велику Британію і Францію. Зеленський наголошував, що в України немає ядерної зброї й всі знають "обставини, завдяки чому й завдяки кому це сталося".

Що передувало?

Нагадаємо, уранці 24 лютого, у день четвертих рокових повномасштабного вторгнення РФ до України, російська Служба зовнішньої розвідки заявила, що Велика Британія та Франція нібито хочуть передати Україні "ядерну бомбу".

Фейки про "брудну бомбу" Москва вже "розганяла", зокрема у 2022 і 2023 роках.

Речник Путіна Пєсков заявив, що ця інформація "враховуватиметься РФ під час переговорів".

В уряді Великої Британії заявили, що такі заяви є спробою Путіна відволікти увагу від своїх жахливих дій.

Україна офіційно відкинула абсурдні звинувачення Росії про "ядерну бомбу".

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