Я б з радістю прийняв ядерну зброю від Британії та Франції, але таких пропозицій не було, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи закиди Кремля, заявив, що "із задоволенням" отримав би ядерну зброю від Великої Британії та Франції.
Про це глава держави сказав в інтерв’ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція президента
Так, президент України прокоментував заяви Росії про те, що нібито Велика Британія та Франція мають намір передати Києву ядерну або "брудну" бомбу:
"Я із задоволенням прийняв би ядерну зброю від Великої Британії та Франції, але таких пропозицій поки що не надходило. Але з радістю", - сказав Зеленський.
Зазначимо, що глава держави й раніше спростовував закиди Москви про спробу України отримати ядерну зброю через Велику Британію і Францію. Зеленський наголошував, що в України немає ядерної зброї й всі знають "обставини, завдяки чому й завдяки кому це сталося".
Що передувало?
- Нагадаємо, уранці 24 лютого, у день четвертих рокових повномасштабного вторгнення РФ до України, російська Служба зовнішньої розвідки заявила, що Велика Британія та Франція нібито хочуть передати Україні "ядерну бомбу".
- Фейки про "брудну бомбу" Москва вже "розганяла", зокрема у 2022 і 2023 роках.
- Речник Путіна Пєсков заявив, що ця інформація "враховуватиметься РФ під час переговорів".
- В уряді Великої Британії заявили, що такі заяви є спробою Путіна відволікти увагу від своїх жахливих дій.
- Україна офіційно відкинула абсурдні звинувачення Росії про "ядерну бомбу".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вичавлюй хуторянство і берись до справ.
А то ми не знали, за нас порішалі, там все куплено і т.ін. тільки і чуєш від маленького, не при справах українчика.
і знову я. ти головка від геніталія.
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю програмі https://www.youtube.com/watch?v=sXCj1Z7akHA "Хард з Влащенко" назвав фатальною помилкою президента Кравчука відмову від ядерної зброї, за допомогою якої, за словами депутата, можна було б "шантажувати весь світ".
Він заперечив аргумент про відмову від ядерної зброї через високу вартість її обслуговування. Навіть якби не могли обслуговувати, ми могли б тоді скоротити, але залишити ядерний потенціал. І ми могли б шантажувати весь світ. Давали гроші б на обслуговування. Як зараз відбувається в багатьох інших країнах", - заявив Давид Арахамія.
Боже, яка мерзенна рахітична імбіцильна потвора. Та за шо це все нам, порохоботам, ця мразіна 8-й рік скоро вже.
бо наше Зе зараз поб'є горщики і з Францією і з Британією
(наприклад, Макрону порадить більше думати про те, як менше отримувати про пиці від своєї "Лєнкі", а Стармеру - про те, як менше призначати Мандельсонів послами)
а потім поїде в азійське турне по Пакістанам, Іранам, Оманам, Тайландам, Папуам Новим Гвінеям, Фіджам і, зрозуміло, Голопожопським остовам... ну, нехай, ядерку купляти🍆🍆🍆
А що до 'руйнування міжнародної системи безпеки', то вона ВЖЕ порядком зруйнована, і принаймні на Україні (а в міжнародній політиці всі егоїсти) її остаточне руйнування навряд чи якось негативно скажеться
Ось конкретика, якої ви просили:
💥Деградація ізотопів. Більшість зарядів використовують тритій для підсилення твибуху. Тритій у боєголовках має період напіврозпаду ( термін його "придатності" ) близько 12 років. І його треба постійно замінювати на спецзаводах, яких у нас немає. У нас немає ні виробництва тритію, ні технології його дозаправки. Без нього замість гриба вийде просто пшик.....
💥Деградація плутонію. Ядерне серце боєголовки постійно деградує. Тобто ядерне паливо з часом змінює структуру (,,старіє''), що робить вибух непередбачуваним або неможливим без переплавки. Також Плутоній випромінює радіацію, яка з часом випалює власну електроніку та автоматику заряду. Це не "складське зберігання", це процес повільного саморуйнування, який потребує регулярної заміни компонентів на заводі.
💥Нейтронні ініціатори. Це складні пристрої, які запускають ланцюгову реакцію; вони мають обмежений термін придатності та потребують заміни.
💥Системи підриву. Це надскладна електроніка, де звичайний ,,акумулятор'' не допоможе - потрібні специфічні компоненти, які виробляє лише ,,ядерний клуб''.....
💥Екологічні сховища. Для зберігання потрібні ,,розумні'' бункери зі стабільним 'кліматом, де датчики відстежують кожен мікрорентген витоку.
💥Кадри та софт. Потрібні тисячі вузьких спеціалістів, які десятиліттями підтримують коди доступу та алгоритми безпеки.
💥Наносекундна точність. Для вибуху треба, щоб десятки детонаторів спрацювали одночасно з точністю до мільярдних часток секунди. Через 30 років хімічні сполуки в детонаторах розкладаються. Результат? Замість ядерного вибуху ми отримаємо просто розкидання радіоактивного пилу по околицях пускової установки. Нашої установки.
Тому порівнювати ,,ядерку'' з зеніткою - це як порівнювати ******** процесор із цеглиною. Цеглина теж може вдарити через 20 років, але процесор без належної інфраструктури - це просто шматок кремнію. Україна сьогодні не має ні заводів для регенерації палива, ні полігонів для випробувань, ні зайвих мільярдів доларів на рік, щоб просто ,,змащувати'' те, що навряд чи колись спрацює.Щодо міжнародної системи - так, вона тріщить по швах. Але є різниця між "жити в хаосі" та "стати світовим вигнанцем без жодного союзника". Володіння зброєю, яку ти не можеш перевірити, не можеш обслужити і не можеш легально тримати, робить нас не "грізною силою", а мавпою з гранатою, у якої чека вже наполовину випала від іржі.Тому так, ми можемо її почистити пилососом, але стріляти вона від цього почне хіба що нам у ногу.....І це ще не торкаючись усіх юридичних аспектів починаючи з того що нам ЯЗ ніхто і ніколи не подарує ,і навіть не дозволить зробити іі самим і до відсутньості технічних можливостей для цього, і відсутності тіх міляьярдів долларів які потрібно на виробництво цієі зброі і на іі утримування.... Так що ці всі розмови про ЯЗ для Украіни - це тема ні про що абсолютно. Це так само, як обговорювати зараз розмішення бананових плантацій на Марсі....
>Більшість зарядів використовують тритій для підсилення твибуху.
це в термоядерній зброї, в ядерній немає тритію. До речі, нормальні пацани використовують замість тритію сполуки літію-6 з дейтерієм, які не деградують з часом і є джерелом тритію під час вибуху.
>Тобто ядерне паливо з часом змінює структуру (,,старіє''), що робить вибух непередбачуваним або неможливим без переплавки.
в чому проблема переплавити?
>Нейтронні ініціатори. Це складні пристрої
почитайте про нейтронні ініціатори на полонії-210, вони тривіальні.
>Потрібні тисячі вузьких спеціалістів, які десятиліттями підтримують коди доступу та алгоритми безпеки.
прямо тисячі, щоб коди доступу підтримувати? ахахаха, що за ШІ маячня