УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7843 відвідувача онлайн
Новини Ядерна зброя
1 697 51

Я б з радістю прийняв ядерну зброю від Британії та Франції, але таких пропозицій не було, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи закиди Кремля, заявив, що "із задоволенням" отримав би ядерну зброю від Великої Британії та Франції.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція президента

Так, президент України прокоментував заяви Росії про те, що нібито Велика Британія та Франція мають намір передати Києву ядерну або "брудну" бомбу:

"Я із задоволенням прийняв би ядерну зброю від Великої Британії та Франції, але таких пропозицій поки що не надходило. Але з радістю", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція назвала безпідставними заяви Росії про створення "ядерної бомби" для України

Зазначимо, що глава держави й раніше спростовував закиди Москви про спробу України отримати ядерну зброю через Велику Британію і Францію. Зеленський наголошував, що в України немає ядерної зброї й всі знають "обставини, завдяки чому й завдяки кому це сталося".

Що передувало?

  • Нагадаємо, уранці 24 лютого, у день четвертих рокових повномасштабного вторгнення РФ до України, російська Служба зовнішньої розвідки заявила, що Велика Британія та Франція нібито хочуть передати Україні "ядерну бомбу".
  • Фейки про "брудну бомбу" Москва вже "розганяла", зокрема у 2022 і 2023 роках.
  • Речник Путіна Пєсков заявив, що ця інформація "враховуватиметься РФ під час переговорів".
  • В уряді Великої Британії заявили, що такі заяви є спробою Путіна відволікти увагу від своїх жахливих дій.
  • Україна офіційно відкинула абсурдні звинувачення Росії про "ядерну бомбу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай про заяви РФ щодо нібито передачі Україні ядерної зброї: Не маємо відповідної інформації

Автор: 

Велика Британія (5969) Зеленський Володимир (27933) Франція (3343) ядерна зброя (1292)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Тобі її ніхто не дасть ніколи (маю на увазі цим корупційним міндичам і ко), свою профукали за придумані борги...
показати весь коментар
27.02.2026 21:57 Відповісти
+9
Ніхто нам не дасть ядерки - балачки
показати весь коментар
27.02.2026 21:57 Відповісти
+9
Бовдуру який закрив власну програму грім 2 в 2019 році , можна довірити тільки орган один який він буде ним грати на роялі..
показати весь коментар
27.02.2026 22:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобі її ніхто не дасть ніколи (маю на увазі цим корупційним міндичам і ко), свою профукали за придумані борги...
показати весь коментар
27.02.2026 21:57 Відповісти
Самая хреновая что может у нас случиться, если какой-то придурок действительно даст нам ЯО . В первую же ночь Плешивый иопнет по Украине ядерными ракетами. На хрена нам вообще ядерное оружие.. у нас есть замечательный Чернобыль. Дождаться попутного ветра на Москву, и если припечёт-взорвать н**** й реактор вместе с саркофагом. И пускай коптит неделю где-то до Новосибирска.
показати весь коментар
27.02.2026 22:09 Відповісти
Хто профукав?
показати весь коментар
27.02.2026 22:12 Відповісти
Профукав, прогнувся я, ти, наші сусіди, друзі, рідні та загалом всі українці, таким чином втративши ЯО. Ми ж є демократична країна? Ми ж надавали повноваження нашим тодішнім пастухам керувати країною? Чи це було за царя панька і ти не при справах?
показати весь коментар
27.02.2026 22:19 Відповісти
Так пастух шо це підписав ще живий, сидить на дачі віскарик заморський потягує. Чого ж ви з новою демократичною, патріотичною владою до цих пір його на Майдані не підвісили?
показати весь коментар
27.02.2026 22:23 Відповісти
А ти знову будеш осторонь, чи провокуєш?
Вичавлюй хуторянство і берись до справ.
А то ми не знали, за нас порішалі, там все куплено і т.ін. тільки і чуєш від маленького, не при справах українчика.
показати весь коментар
27.02.2026 22:28 Відповісти
Якби її тоді не віддали то мабуть би ти не дожив до цього часу, або навіть не народився.
показати весь коментар
27.02.2026 22:33 Відповісти
Ну, ось від тверезого мислення до вангування не потрібно багато часу, коли нічим крити. Можно ще образу написати.
показати весь коментар
27.02.2026 22:37 Відповісти
Я нікого не збирався ображати. Просто давно живу. Якраз в той час я був в розквіті сил і пам'ятаю як все було і про що тоді люди думали. Не про ЯЗ вони думали, а чим діточок нагодувати та де роботу хоч якусь знайти. Зрозумів, про що я?
показати весь коментар
27.02.2026 22:44 Відповісти
Та я молодий був, дурний то й думав а нафіг вона потрібна та зброя, хто нападе на країну, де панують злидні. Ок. але ж ми, громадяни, вибрали самі тих пастухів і вони повинні були думати за таких як ми на десятиріччя чи навіть на століття вперед.
показати весь коментар
27.02.2026 22:54 Відповісти
Як тільки вбили Чорновола, я сказав своїй родині та сусідам які вважали що до керма повинен прийти Кравчук, що тепер точно все просрали. То був єдиний шлях вирватись з тої прірви після розпаду совка. Просто справа не тільки в вбивстві, а що суспільство це проковтнуло. Хоча... Я ж кажу, що тепер мені здається людей до злиднів тоді спеціально довели, що вони не про долю держави, а про те як елементарно вижити думали.
показати весь коментар
27.02.2026 23:10 Відповісти
Ніхто нам не дасть ядерки - балачки
показати весь коментар
27.02.2026 21:57 Відповісти
Зефантазер-мрійник, ніхто Україні ядерки не дасть, мало того не дадуть навіть своєї зробити, забудь!
показати весь коментар
27.02.2026 22:21 Відповісти
куйовим людям не дають, а "зрадникам" подавно
показати весь коментар
27.02.2026 21:58 Відповісти
Ото на ній вкрасти можна було! Б....
показати весь коментар
27.02.2026 21:58 Відповісти
А ти хто? Зеленьський охамів до "Короля-Сонце", "держва єто я"
показати весь коментар
27.02.2026 21:59 Відповісти
Бовдуру який закрив власну програму грім 2 в 2019 році , можна довірити тільки орган один який він буде ним грати на роялі..
показати весь коментар
27.02.2026 22:01 Відповісти
Мозку би тобі хто дав
показати весь коментар
27.02.2026 22:05 Відповісти
Я б з радістю подивився як французька гільтина укоротила б тебе зверху. - навіть єдиний марафон би включив якби це показували
показати весь коментар
27.02.2026 22:06 Відповісти
Не дадуть суки нам ядерну зброю. Бо тоді не зможуть на нас давити. Потрібно самим потихому створювати ЯЗ. Без неї нам не вижити в цьому гнилому свті. До того ж нам не обов'язково вкидати мільярди в розробку міжконтинентальних балістичних ядерних ракет. Зараз епоха дронів, які можуть нести ядерні заряди.
показати весь коментар
27.02.2026 22:06 Відповісти
Суки? А у нас при владі зараз хто?
показати весь коментар
27.02.2026 22:28 Відповісти
Там безпека використаення серйозна,навіть якби воно стут стояло,Україна би не змогла його використати сама.Але його не буде.А ядерні заряди до дрона де візьмеш? В нас немає зараз нічого і досвіду виготовлення атомної бомби немає.В нас виготовлялися носії.
показати весь коментар
27.02.2026 22:29 Відповісти
Своєю другою головкою ти не подумав що кацапи зможуть спокійно робити це саме?🤦🤦
показати весь коментар
27.02.2026 22:44 Відповісти
Аби в тебе не були мізки як в курки то я б тобі сказав що кацапи і так роблять те що хочуть і можуть. І робити вони це будуть поки не побачать що зможуть отримати реальну повну відповідь. Маніяк чи гопник якими є кацапи і Х'уйло нападають тільки на завідомо слабшу жертву. Перед сильнішими ж вони забиваються під лавку і верещать звучи поліцію
показати весь коментар
27.02.2026 23:05 Відповісти
Альо , вони вже напали в 22 році, ти де був ці 4 роки? В анабіозі? І почнемо з дзеркальних відповідей на москву, де вони? А нема! Тому що ішак в договорняку з пуцлом ( двушечки на москву не дадуть збрехати)
показати весь коментар
27.02.2026 23:10 Відповісти
Альо!!! Це в якому анабіозі був ти? Рашисти напали в 2014 році.
показати весь коментар
27.02.2026 23:14 Відповісти
В якому окопі ти воював в 2014 році? Хто ти, воєн?🤦
показати весь коментар
27.02.2026 23:17 Відповісти
Я із задоволенням прийняв би ядерну зброю від Великої Британії та Франції, але таких пропозицій поки що не надходило. Але з радістю", - сказав Зеленський.

і знову я. ти головка від геніталія.
показати весь коментар
27.02.2026 22:07 Відповісти
Хто дасть ЯЗ такому дебілу?
показати весь коментар
27.02.2026 22:21 Відповісти
дебіли це ті хто віддав власну !
показати весь коментар
27.02.2026 22:59 Відповісти
Це якось добавляє розуму зечму?
показати весь коментар
28.02.2026 01:02 Відповісти
кожен повинен відповідати саме за свої вчинки !
показати весь коментар
28.02.2026 01:45 Відповісти
Так я саме про це, оскільки мова йде про зелене непорозуміння.
показати весь коментар
28.02.2026 09:24 Відповісти
я б вам порекомендував прочитати новітню історію України , але нащо вона в Лондоні там і так все добре . тож хай щастить !
показати весь коментар
28.02.2026 11:29 Відповісти
Неадекватам нормальні люди ядерну зброю ніколи е дадуть.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю програмі https://www.youtube.com/watch?v=sXCj1Z7akHA "Хард з Влащенко" назвав фатальною помилкою президента Кравчука відмову від ядерної зброї, за допомогою якої, за словами депутата, можна було б "шантажувати весь світ".
Він заперечив аргумент про відмову від ядерної зброї через високу вартість її обслуговування. Навіть якби не могли обслуговувати, ми могли б тоді скоротити, але залишити ядерний потенціал. І ми могли б шантажувати весь світ. Давали гроші б на обслуговування. Як зараз відбувається в багатьох інших країнах", - заявив Давид Арахамія.
показати весь коментар
27.02.2026 22:27 Відповісти
А взагалі багатьом країнам, які мають ЯЗ, її от прямо таки дали? Чи вона лишилася в спадок після розпаду імперії? Чи може все ж таки створювали з нуля?
показати весь коментар
27.02.2026 22:32 Відповісти
Тупорила Зебізяна сама дає русні привід казати "от бачите, хахли хочуть ядерку, ми ж вам казали".

Боже, яка мерзенна рахітична імбіцильна потвора. Та за шо це все нам, порохоботам, ця мразіна 8-й рік скоро вже.
показати весь коментар
27.02.2026 22:49 Відповісти
За бат. Торнадо
показати весь коментар
27.02.2026 22:53 Відповісти
Я в ньому не служив, їх ще при Пороху судили, хз до чого ти це написав.
показати весь коментар
28.02.2026 01:07 Відповісти
Купи ядерку в Пакістані
показати весь коментар
27.02.2026 22:52 Відповісти
та не підказуйте...
бо наше Зе зараз поб'є горщики і з Францією і з Британією
(наприклад, Макрону порадить більше думати про те, як менше отримувати про пиці від своєї "Лєнкі", а Стармеру - про те, як менше призначати Мандельсонів послами)

а потім поїде в азійське турне по Пакістанам, Іранам, Оманам, Тайландам, Папуам Новим Гвінеям, Фіджам і, зрозуміло, Голопожопським остовам... ну, нехай, ядерку купляти🍆🍆🍆
показати весь коментар
28.02.2026 01:30 Відповісти
Наш геній геополітики знову вийшов у ефір із рубрикою ,,Якби бабуся була дідусем''. Заява про готовність прийняти ядерну зброю від Британії та Франції звучить як прохання вередливоі дитини подарувати їй справжній авіаносець у пісочницю..... І така чергова заява про готовність прийняти ядерну зброю - це не просто стратегічна фантазія, а справжній шедевр геополітичного інфантилізму. Не думали, а навіщо вона вам пане президент? І головне- що ви збираєтеся з нею робити? Поставите у дворі як символ ,, потужноі потужності'' чи ,,моці'', поки ворожа піхота й дрони крок за кроком захоплюють реальні міста? Варто нарешті збагнути: ядерна зброя в наших реаліях - це не щит, а магніт. Вона не зупинить агресію, а лише легітимізує превентивний удар, перетворюючи країну на пріоритетну ціль для повного знищення. До того ж, Україна банально не має інфраструктури для її обслуговування, регламентних робіт чи систем активації - ми просимо складну іграшку, яку навіть не зможемо дістати з коробки......Навіть юридично передача ЯЗ неможлива без повного руйнування системи міжнародної безпеки. Заяви про типу ,,чекаємо пропозицій'' - це або невігластво, або свідоме маніпулювання аудиторією, яка не знає змісту підписаних країнами документів. І такі ,,ядерні'' лозунги взагалі лише лякають союзників, виставляючи нас непередбачуваними партнерами, і жодним чином не захищають від щоденних обстрілів. НЕвже ще досі не зрозуміло, що ядерний статус не врятує нас від втрати територій, якщо немає власного виробництва звичайних озброєнь та снарядів. Так може замість того, щоб мріяти про чужі ракети, можливо, пора почати вже будувати хоча б свої порохові заводи ?
показати весь коментар
27.02.2026 23:12 Відповісти
А в чому полягає 'обслуговування ядерної зброї , для якого Україна не має інфраструктури'? Її треба мити з шампунєм, змащувати, чистити пилососом чи що? Можна, будь-ласка, конкретики, а не загальних фраз а ля Кравчук-Кучма початку 90-х? Я, наприклад, на навчаннях відстрілював зенітні ракети, яким було понад 20 років (в супроводжувальному формулярі було про це написано): привезли зі складу зберігання, заправили, встановили нові акумулятори, зарядили на ПУ і вперед.
А що до 'руйнування міжнародної системи безпеки', то вона ВЖЕ порядком зруйнована, і принаймні на Україні (а в міжнародній політиці всі егоїсти) її остаточне руйнування навряд чи якось негативно скажеться
показати весь коментар
27.02.2026 23:40 Відповісти
Слушне питання! Дійсно, на перший погляд здається, що ракета - вона і в Африці ракета: підкрутив гайки, зарядив акумулятор і чекай на "бавовну". Але між зенітною ракетою і ядерним боєзарядом різниця приблизно така ж, як між бабусиним самоваром і квантовим комп'ютером. Якщо без жартів про шампунь, то ,,обслуговування'' - це не про те, як витерти пил, а про те, як не дати цій штуці перетворитися на ,,брудну бомбу'' у нас під боком, і це про те, чому наш ядерний арсенал без заводу-виробника перетворився б на купу токсичного сміття:
Ось конкретика, якої ви просили:
💥Деградація ізотопів. Більшість зарядів використовують тритій для підсилення твибуху. Тритій у боєголовках має період напіврозпаду ( термін його "придатності" ) близько 12 років. І його треба постійно замінювати на спецзаводах, яких у нас немає. У нас немає ні виробництва тритію, ні технології його дозаправки. Без нього замість гриба вийде просто пшик.....
💥Деградація плутонію. Ядерне серце боєголовки постійно деградує. Тобто ядерне паливо з часом змінює структуру (,,старіє''), що робить вибух непередбачуваним або неможливим без переплавки. Також Плутоній випромінює радіацію, яка з часом випалює власну електроніку та автоматику заряду. Це не "складське зберігання", це процес повільного саморуйнування, який потребує регулярної заміни компонентів на заводі.
💥Нейтронні ініціатори. Це складні пристрої, які запускають ланцюгову реакцію; вони мають обмежений термін придатності та потребують заміни.
💥Системи підриву. Це надскладна електроніка, де звичайний ,,акумулятор'' не допоможе - потрібні специфічні компоненти, які виробляє лише ,,ядерний клуб''.....
💥Екологічні сховища. Для зберігання потрібні ,,розумні'' бункери зі стабільним 'кліматом, де датчики відстежують кожен мікрорентген витоку.
💥Кадри та софт. Потрібні тисячі вузьких спеціалістів, які десятиліттями підтримують коди доступу та алгоритми безпеки.
💥Наносекундна точність. Для вибуху треба, щоб десятки детонаторів спрацювали одночасно з точністю до мільярдних часток секунди. Через 30 років хімічні сполуки в детонаторах розкладаються. Результат? Замість ядерного вибуху ми отримаємо просто розкидання радіоактивного пилу по околицях пускової установки. Нашої установки.
Тому порівнювати ,,ядерку'' з зеніткою - це як порівнювати ******** процесор із цеглиною. Цеглина теж може вдарити через 20 років, але процесор без належної інфраструктури - це просто шматок кремнію. Україна сьогодні не має ні заводів для регенерації палива, ні полігонів для випробувань, ні зайвих мільярдів доларів на рік, щоб просто ,,змащувати'' те, що навряд чи колись спрацює.Щодо міжнародної системи - так, вона тріщить по швах. Але є різниця між "жити в хаосі" та "стати світовим вигнанцем без жодного союзника". Володіння зброєю, яку ти не можеш перевірити, не можеш обслужити і не можеш легально тримати, робить нас не "грізною силою", а мавпою з гранатою, у якої чека вже наполовину випала від іржі.Тому так, ми можемо її почистити пилососом, але стріляти вона від цього почне хіба що нам у ногу.....І це ще не торкаючись усіх юридичних аспектів починаючи з того що нам ЯЗ ніхто і ніколи не подарує ,і навіть не дозволить зробити іі самим і до відсутньості технічних можливостей для цього, і відсутності тіх міляьярдів долларів які потрібно на виробництво цієі зброі і на іі утримування.... Так що ці всі розмови про ЯЗ для Украіни - це тема ні про що абсолютно. Це так само, як обговорювати зараз розмішення бананових плантацій на Марсі....
показати весь коментар
28.02.2026 01:58 Відповісти
необязательно плутониевые боеголовки, хватит урановых, которые ненамного меньше по силе взрыва, но зато вечные
показати весь коментар
28.02.2026 08:37 Відповісти
це вам ШІ таке нагенерувало? особливо смішно читати про наносекундну точність та "надскладну електроніку" для систем підриву, навіть не уявляю, у яких рептилоїдів США в 45 році купили це все. (насправді, вони використали елементарні підривачі - https://en.wikipedia.org/wiki/Exploding-bridgewire_detonator bridgewire detonators)

>Більшість зарядів використовують тритій для підсилення твибуху.

це в термоядерній зброї, в ядерній немає тритію. До речі, нормальні пацани використовують замість тритію сполуки літію-6 з дейтерієм, які не деградують з часом і є джерелом тритію під час вибуху.

>Тобто ядерне паливо з часом змінює структуру (,,старіє''), що робить вибух непередбачуваним або неможливим без переплавки.

в чому проблема переплавити?

>Нейтронні ініціатори. Це складні пристрої

почитайте про нейтронні ініціатори на полонії-210, вони тривіальні.

>Потрібні тисячі вузьких спеціалістів, які десятиліттями підтримують коди доступу та алгоритми безпеки.

прямо тисячі, щоб коди доступу підтримувати? ахахаха, що за ШІ маячня
показати весь коментар
28.02.2026 14:17 Відповісти
А чому б трохи не поблефувати? Дивись, кремлівський ідіот вчинить щось неадекватне: чим більше гравців будуть вимушені втрутитися в бійку, тим для України краще.
показати весь коментар
27.02.2026 23:24 Відповісти
Ну і щоб ти з нею робив. Ти й зараз можеш використовувати брудну ЯЗ але хто тобі дозволить. Замість ракетної програми дурні балачки
показати весь коментар
28.02.2026 09:52 Відповісти
 
 