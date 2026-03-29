Комітет Фінляндії збереться через падіння дронів на кордоні

Парламентський комітет з питань оборони Фінляндії скликається на позачергове засідання у вівторок, 31 березня, для обговорення ситуації з безпілотниками, що впали на південному сході країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив в мережі X голова комітету Хейккі Аутто.

За його словами, парламентарі заслухають експертів щодо причин потрапляння дронів на фінську територію. У засіданні також візьмуть участь представники прикордонної служби та інших органів безпеки.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Попереднє розслідування інциденту

Національна кримінальна поліція Фінляндії розпочала попереднє розслідування подій із дронами. Спершу справу розслідують як випадок грубої недбалості, що спричинив суспільну небезпеку. Однак законодавчі рамки можуть змінюватися під час розслідування.

"Головна мета попереднього розслідування – встановити походження безпілотників та причини їх падіння на територію Фінляндії. Ми працюємо у тісній співпраці з прикордонною службою та міжнародними партнерами", – заявив керівник прикордонної поліції Робін Лардот.

За попередньою інформацією, кілька безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії 29 березня. Два з них впали поблизу міста Коувола, що розташоване близько 50 км від кордону з Росією. Один із об’єктів було ідентифіковано як український дрон Ан-196 "Лютий".

Також читайте: Фінляндія хоче перевірити, чи доходить зброя США до України

Реакція влади та оцінка ситуації

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо зазначив, що дрони, які впали на території країни, ймовірно, були українськими. Це пов’язують із атаками України на російські об’єкти у Ленінградській області РФ, яка межує з Фінляндією.