Зеленський провів розмову зі Стуббом: обговорили прогрес у мирних переговорах
У п'ятницю, 26 грудня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з фінським колегою Александром Стуббом.
Про це український лідер повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі розмови
За словами Зеленського, зі Стуббом він обговорив "контакти з партнерами".
"Поінформували один одного про наші контакти з партнерами. Зараз ми в Україні готуємось до зустрічей та перемовин у Сполучених Штатах, і на сьогодні наші команди – українська й американська переговорні команди – досягли значного прогресу. Багато зроблено в розробці необхідних гарантій безпеки, плану відновлення та економічного розвитку, а також базового документа з 20 пунктів", - розповів глава держави.
Зеленський зазначив, що "інтенсивність роботи дійсно допомагає і жодного дня та жодної години не можна втрачати".
"Навіть зараз, коли стільки країн і лідерів святкують Різдво та готуються до Нового року, ми максимально працюємо на захист життя й на дипломатію. Робимо все, щоб був результат, і наш підхід саме такий: потрібен спільний успіх для України та всієї Європи, для Америки і Президента Трампа, для всіх наших партнерів у світі і для глобального миру", - заявив Зеленський.
Наостанок він висловив вдячність представникам американської переговорної команди – Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру, а також "всім, хто допомагає".
Зустріч Зеленського з Трампом
- Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив про те, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.
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