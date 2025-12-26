Зеленский провел беседу со Стуббом: обсудили прогресс в мирных переговорах

В пятницу, 26 декабря, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом.

Об этом украинский лидер сообщил в соцсетях

Детали разговора

По словам Зеленского, со Стуббом он обсудил "контакты с партнерами".

"Проинформировали друг друга о наших контактах с партнерами. Сейчас мы в Украине готовимся к встречам и переговорам в Соединенных Штатах, и на сегодняшний день наши команды – украинская и американская переговорные команды – достигли значительного прогресса. Многое сделано в разработке необходимых гарантий безопасности, плана восстановления и экономического развития, а также базового документа из 20 пунктов", - рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что "интенсивность работы действительно помогает и ни одного дня и ни одного часа нельзя терять".

"Даже сейчас, когда столько стран и лидеров празднуют Рождество и готовятся к Новому году, мы максимально работаем на защиту жизни и на дипломатию. Делаем все, чтобы был результат, и наш подход именно такой: нужен общий успех для Украины и всей Европы, для Америки и президента Трампа, для всех наших партнеров в мире и для глобального мира", - заявил Зеленский.

Напоследок он выразил благодарность представителям американской переговорной команды – Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, а также "всем, кто помогает".

Встреча Зеленского с Трампом

Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.

