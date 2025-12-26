РУС
285 6

Зеленский провел беседу со Стуббом: обсудили прогресс в мирных переговорах

Зеленский провел встречу со Стуббом. Что обсуждали?

В пятницу, 26 декабря, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом.

Об этом украинский лидер сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Детали разговора

По словам Зеленского, со Стуббом он обсудил "контакты с партнерами".

"Проинформировали друг друга о наших контактах с партнерами. Сейчас мы в Украине готовимся к встречам и переговорам в Соединенных Штатах, и на сегодняшний день наши команды – украинская и американская переговорные команды – достигли значительного прогресса. Многое сделано в разработке необходимых гарантий безопасности, плана восстановления и экономического развития, а также базового документа из 20 пунктов", - рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что "интенсивность работы действительно помогает и ни одного дня и ни одного часа нельзя терять".

Читайте также: 20-пунктный мирный план готов на 90%, - Зеленский

"Даже сейчас, когда столько стран и лидеров празднуют Рождество и готовятся к Новому году, мы максимально работаем на защиту жизни и на дипломатию. Делаем все, чтобы был результат, и наш подход именно такой: нужен общий успех для Украины и всей Европы, для Америки и президента Трампа, для всех наших партнеров в мире и для глобального мира", - заявил Зеленский.

Напоследок он выразил благодарность представителям американской переговорной команды – Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, а также "всем, кто помогает".

Встреча Зеленского с Трампом

  • Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.

Читайте также: Стубб о мирном соглашении: Остались самые сложные 5%

Зеленский Владимир (23130) Стубб Александр (165)
Прогрес якого немає і небуде допоки земародер і злочинець при владі?
показать весь комментарий
26.12.2025 18:18
Кончений дебіл. Замість говорити про поставки зброї, вже пів року про одні тільки переговори і про ''мирні угоди''. ***** вдало закинув свого в'ялого гачка за який Зеля з задоволенням клюнув і тримає ротом.
показать весь комментарий
26.12.2025 18:23
Наш прогрес полягає в тому шоб Трампа не роздраконити - бо перестане зброю продавати
показать весь комментарий
26.12.2025 18:29
Зеленский торопится спасти Путина пока у того вся экономика не посыпалась и пока Трамп не потерял остатки власти до новых выборов в Конгресс.
показать весь комментарий
26.12.2025 18:38
Машиностроение упало на 30 процентов, потребление на 10. Нефть почти не дает доходов - экономика несется в пропасть.
Трамп теряет поддержку всей молодежи, его соратники дерутся между собой.

Самое время сдаваться.
показать весь комментарий
26.12.2025 18:42
Навіщо
говоити про те чого ніколи не буде ? Щоб було приємно Трампу ?
показать весь комментарий
26.12.2025 18:48
 
 