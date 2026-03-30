Партнери просили Україну зменшити удари по нафтовому сектору Росії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що деякі партенри надсилали сигнали щодо зменшення кількості ударів України по нафтовому сектору Росії.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

Так, главу держави запитали, чи передавали через близькосхідних партнерів пропозиції Путіну оформити енергетичне перемир’я після того, як Україна завдала ударів по балтійській інфраструктурі та експорту російської нафти.

"Ми не просто завдаємо ударів. Ми відповідаємо. Чому я нагадую? Останнім часом, після енергетичної світової кризи, дійсно, ми отримали сигнали від деяких наших партнерів, як зробити так, щоб зменшити наші відповіді по нафтово-енергетичному сектору РФ", - відповів він.

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За словами Зеленського, якщо Росія готова не бити по українській енергетиці, то наші Сили оборони не будуть "відповідати по їх енергетиці".

"Ми готові були – ви пам’ятаєте – на будь-які припинення вогню: повне припинення вогню, припинення вогню енергетичне, припинення вогню на морі і в енергетиці, щоб не літали ні ракети, ні дрони, не бити по інфраструктурі – ми все це пропонували і відкриті. Якщо "русскіє" будуть готові, будь ласка, нехай пропонують нам будь-який час, ми готові вирішити це питання", - зазначив він щодо умов припинення обстрілів російського нафтового сектору.

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