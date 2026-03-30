Из-за обстрелов отключено электричество в 7 областях, - Минэнерго
В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Как отмечается, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Ограничения не прогнозируются
Сегодня применение ограничения не прогнозируются. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго.
"Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что поздно вечером в воскресенье, 29 марта, российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Чернигове.
