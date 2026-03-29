30 марта графики отключения света будут действовать для промышленности, – "Укрэнерго"

Вечером в понедельник, 30 марта, во всех регионах Украины для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Об этом сообщает "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

Ограничения для промышленности

Графики будут действовать с 18:00 до 22:00.

В компании напомнили, что причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В "Укрэнерго" добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем ограничений можно узнать на официальных ресурсах облэнерго.

