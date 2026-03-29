30 березня графіки відключення світла діятимуть для промисловості, - "Укренерго"

Ввечері у понеділок, 30 березня, у всіх регіонах України для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

Про це повідомляє "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

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Обмеження для промисловості

Графіки діятимуть з 18:00 до 22:00.

У компанії нагадали, що причина запровадження обмежень - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

В "Укренерго" додали, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Час та обсяг обмежень можна дізнатися на офіційних ресурсах обленерго.

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