Враг атаковал энергетическую инфраструктуру: отключено электричество в Славутиче
Утром 6 апреля враг вновь нанес удар по энергетической инфраструктуре Киевской области. В результате атаки Славутич временно остался без света - это около 21 тысячи человек.
Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
Каковы прогнозы?
Как отмечается, как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сразу приступят к восстановлению. Как и всегда - будут работать быстро и самоотверженно, чтобы вернуть свет в каждый дом.
"Вся критическая инфраструктура уже переведена на резервное питание. Есть вода, работают социальные учреждения - на генераторах. Связь и интернет остаются стабильными", - добавил глава региона.
Открыты пункты стойкости - там готовы помочь каждому, кто в этом нуждается.
Что предшествовало?
- Напомним, ранним утром в субботу, 21 марта 2026 года, войска РФ пытались атаковать ударными дронами энергетическую инфраструктуру Киевской области. Тогда тоже был обесточен Славутич.
- Также Славутич был обесточен из-за атаки РФ 25 марта.
