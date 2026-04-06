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Новини Удари по енергетиці
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Рашисти вдарили по об’єкту енергетики на Одещині: без світла понад 16 тис. родин

РФ атакувала об’єкт енергетики на Одещині: що відомо?

Російські окупанти вночі атакували енергетичний об'єкт в Одеській області.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Вночі 6 квітня росіяни вдарили по енергетичному обʼєкту. Вже зранку енергетики повернули світло для критичної інфраструктури та майже 3 тисяч родин.

Без електропостачання залишаються ще 16,7 тисяч родин у частині Приморського, Хаджибейського та Київського районів Одеси", - йдеться в повідомленні.

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У компанії зазначили, що внаслідок удару зафіксовано значні руйнування.

"Відновлення потребуватиме часу. Працюємо на місці: розбираємо завали та робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло", - підсумували у ДТЕК.

Що передувало?

Читайте: Екстрені відключення світла запроваджено у Києві та кількох областях України

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обстріл (35110) Одеська область (4197) ДТЕК (2073)
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