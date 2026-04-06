Рашисти вдарили по об’єкту енергетики на Одещині: без світла понад 16 тис. родин
Російські окупанти вночі атакували енергетичний об'єкт в Одеській області.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Вночі 6 квітня росіяни вдарили по енергетичному обʼєкту. Вже зранку енергетики повернули світло для критичної інфраструктури та майже 3 тисяч родин.
Без електропостачання залишаються ще 16,7 тисяч родин у частині Приморського, Хаджибейського та Київського районів Одеси", - йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що внаслідок удару зафіксовано значні руйнування.
"Відновлення потребуватиме часу. Працюємо на місці: розбираємо завали та робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло", - підсумували у ДТЕК.
Що передувало?
- Росіяни атакували Одесу безпілотниками, внаслідок чого відомо про трьох загиблих, зокрема дитину.
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