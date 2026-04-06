Ворог знову масовано атакував Одесу: влучання по житловій забудові, троє загиблих, серед них дитина (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 6 квітня російській загарбники знову масовано атакували Одесу. Зафіксовано влучання по житловій забудові та пошкодження у Київському та Приморському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

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"В одному з районів зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Серйозні руйнування з п’ятого по третій поверхи. Під завалами можуть перебувати люди", - йдеться в повідомленні.

На місці триває рятувальна операція, задіяні всі екстрені та комунальні служби.

Також у цьому ж районі зафіксовано влучання у низку приватних будинків.

Загиблі та поранені

"Вже відомо про 5 постраждалих, які доставлені до медичного закладу. На місцях розгортаються оперативні штаби", - додав Лисак.

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Згодом начальник МВА повідомив, що внаслідок російської атаки, станом на 7:00, три людини загинули, серед них дитина.

"Також 10 людей постраждали. 2 людини у важкому стані госпіталізовані: один пацієнт перебуває в нейрохірургії, інший - у відділенні інтенсивної терапії опікового профілю. 8 людей перебувають у стані середньої важкості. Серед них 2-річна дитина та двоє підлітків 17 та 18 років. Всім надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Станом на 9:00 відомо про щонайменше 15 постраждалих, з яких 13 госпіталізовано.

"Серед загиблих 30-річна жінка та її маленька донька, якій було лише 2,6 роки, та ще одна жінка 53 років. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - повідомив начальник ОВА Олег Кіпер

Травми різного ступеня тяжкості дістали 15 громадян, у тому числі вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик та 2-річна дівчинка.

У постраждалих осколкові поранення, опіки, травми та отруєння продуктами горіння. Частина людей у важкому стані. Стан дітей лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Пошкодження

У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та 7 приватних будинків. Комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори. Районна адміністрація проводить консультації для мешканців.

У Київському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об’єктів. Постраждав один багатоповерховий будинок, 5 приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

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Наслідки атаки







