Наслідки нічної атаки РФ на Одесу: троє постраждалих, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж
Внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено житлові будинки в Хаджибейському районі Одеси.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
Як зазначається, постраждало троє людей. Їм надана вся необхідна медична допомога. Двоє перебувають у лікарні, один лікуватиметься амбулаторно.
Наслідки
За даними МВА, станом на 7:00, за попередніми даними, у будинках пошкоджено близько 250 вікон та 25 балконів, ще 4 балкони зруйновані повністю. Наразі у будівлях є світло та вода, проте тимчасово відключено газопостачання.
З самої ночі на місці працюють понад 100 фахівців комунальних служб та спецтехніка. Триває робота із закриття вікон. Розгорнуто мобільний пункт незламності, а представники районної адміністрації приймають заяви від мешканців на отримання компенсації із міського бюджету та за програмою "єВідновлення".
За даними ОВА, в Одесі в результаті атаки зруйновано фасад пʼятиповерхового житлового будинку з першого по третій поверхи.
Що передувало?
- Нагадаємо, що ввечері суботи, 4 квітня, російські війська запустили ударні дрони по території України.
- Зокрема, Повітряні сили повідомляли про рух російських дронів на Одесу.
- Згодом стало відомо, що ворог атакував Одесу: постраждали дві людини, виникли пожежі.
Будь ласка, зачекайте...
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