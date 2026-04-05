Наслідки нічної атаки РФ на Одесу: троє постраждалих, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено житлові будинки в Хаджибейському районі Одеси.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждалі

Як зазначається, постраждало троє людей. Їм надана вся необхідна медична допомога. Двоє перебувають у лікарні, один лікуватиметься амбулаторно.

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Наслідки

За даними МВА, станом на 7:00, за попередніми даними, у будинках пошкоджено близько 250 вікон та 25 балконів, ще 4 балкони зруйновані повністю. Наразі у будівлях є світло та вода, проте тимчасово відключено газопостачання.











З самої ночі на місці працюють понад 100 фахівців комунальних служб та спецтехніка. Триває робота із закриття вікон. Розгорнуто мобільний пункт незламності, а представники районної адміністрації приймають заяви від мешканців на отримання компенсації із міського бюджету та за програмою "єВідновлення".

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За даними ОВА, в Одесі в результаті атаки зруйновано фасад пʼятиповерхового житлового будинку з першого по третій поверхи.





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