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Росіяни запустили ударні дрони по території України, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 4 квітня, російські війська запустили ударні дрони по території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих БпЛА
БпЛА на межі Харківщини та Сумщини, курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 17:17.
БпЛА на Харків з півночі, - повідомлялося о 18:29.
Ворожі БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на захід, - повідомлялося о 18:49.
БпЛА на межі розмежування Харківщини та Сумщини, курс на Полтавщину, - повідомлялося о 19:13.
БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину, - повідомлялося о 20:38.
Рух БпЛА на Харківщині
О 23:03 ПС повідомили:
- БпЛА на півночі Харківщини, курс півднно-західний;
- БпЛА курсом на м.Харків
БпЛА на Полтавщині, курс н.п.Опішня, - повідомлялося о 23:55.
Дрони атакують Одещину
- БпЛА з акваторіі Чорного моря курсом на Одещину (Південне/Одеса), - повідомлялося о 00:18.
- БпЛА з акваторіі Чорного моря курсом на Одесу, - повідомлялося о 01:12.
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