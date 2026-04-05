Росіяни запустили ударні дрони по території України, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері суботи, 4 квітня, російські війська запустили ударні дрони по території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих БпЛА

БпЛА на межі Харківщини та Сумщини, курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 17:17.

БпЛА на Харків з півночі, - повідомлялося о 18:29.

Ворожі БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на захід, - повідомлялося о 18:49.

БпЛА на межі розмежування Харківщини та Сумщини, курс на Полтавщину, - повідомлялося о 19:13.

БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину, - повідомлялося о 20:38.

Рух БпЛА на Харківщині

О 23:03 ПС повідомили:

БпЛА на півночі Харківщини, курс півднно-західний;

БпЛА курсом на м.Харків

БпЛА на Полтавщині, курс н.п.Опішня, - повідомлялося о 23:55.

Дрони атакують Одещину

БпЛА з акваторіі Чорного моря курсом на Одещину (Південне/Одеса), - повідомлялося о 00:18.

БпЛА з акваторіі Чорного моря курсом на Одесу, - повідомлялося о 01:12.

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