ППО збила 260 ворожих БпЛА з 286, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 4 квітня Росія атакувала Україну 286 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Пуски зафіксовані з напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Зазначається, що близько 200 з ворожих дронів були "шахеди"

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 260 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі близько 20 ворожих БпЛА", - зазначили у Повітряних силах.

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