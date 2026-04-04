ППО збила 260 ворожих БпЛА з 286, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 4 квітня Росія атакувала Україну 286 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Пуски зафіксовані з напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф.
Зазначається, що близько 200 з ворожих дронів були "шахеди"
Робота ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 07:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 260 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.
Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі близько 20 ворожих БпЛА", - зазначили у Повітряних силах.
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