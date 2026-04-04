ПВО сбила 260 вражеских БПЛА из 286, – Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 4 апреля Россия атаковала Украину 286 БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и беспилотниками других типов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Пуски зафиксированы со следующих направлений: Шаталово, Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ.
Отмечается, что около 200 из вражеских дронов были "шахедами"
Работа ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 07:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 260 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 11 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве около 20 вражеских БПЛА", — отметили в Воздушных силах.
