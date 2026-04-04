РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14939 посетителей онлайн
Новости
907 7

ПВО сбила 260 вражеских БПЛА из 286, – Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Тысяча огневых групп НГУ прикрывают критическую инфраструктуру

В ночь на 4 апреля Россия атаковала Украину 286 БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и беспилотниками других типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пуски зафиксированы со следующих направлений: Шаталово, Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ.

Отмечается, что около 200 из вражеских дронов были "шахедами"

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 260 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Массированная атака дронов: ПВО обезвредила 260 вражеских БПЛА

Зафиксировано попадание 11 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве около 20 вражеских БПЛА", — отметили в Воздушных силах.

Автор: 

беспилотник (5004) ПВО (3556) Воздушные силы (3005)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Доцільно і чесно було б хоч раз вдарити по всім цим містам запуску шахедів- Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ. Куди попадуть, там і місця запуску! І місцеві хай несуть відповідвльність...
показать весь комментарий
04.04.2026 08:58 Ответить
Воно то так, але чим вдарити?
показать весь комментарий
04.04.2026 10:02 Ответить
90+% .Цікаво,звідки такі показники,бо на ділі по нашому місту і передмісту прилетіло більше 20.Чи то ті якраз,що не збили .Країна суцільної брехні 24/7.Локшина у мудрого наріту по землі волочиться
показать весь комментарий
04.04.2026 09:09 Ответить
Головне що "найвеличніший" дуже переймаєтся що іран може атакувати арабів і євреїв тому більше двохсот кращих спеціалістів було відправлено на Близький Схід ,а те що жодної доби в нас не було що б ворог не атакував шахедами наші міста і села ,кожну добу є жертви і руйнування .
показать весь комментарий
04.04.2026 09:22 Ответить
Щоб щось купити, треба щось продати...
показать весь комментарий
04.04.2026 09:32 Ответить
І кошти від продажі вкрасти.А головне піар,що навколо ЗЕ крутиться земля!!По факту країна живе за рахунок допомоги,розкрадання якої маштабується найвеличнішим
показать весь комментарий
04.04.2026 09:57 Ответить
 
 