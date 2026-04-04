Россияне запустили ударные дроны вечером 4 апреля, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером в субботу, 4 апреля, российские войска запустили ударные дроны по территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских БПЛА
БПЛА на границе Харьковской и Сумской областей, курсом на Полтавскую область, - сообщалось в 17:17.
БПЛА на Харьков с севера, - сообщалось в 18:29.
Вражеские БПЛА на севере Черниговской области, курс на запад, - сообщалось в 18:49.
БПЛА на границе Харьковской и Сумской областей, курс на Полтавскую область, - сообщалось в 19:13.
БПЛА из акватории Черного моря, курс на Одесскую область, - сообщалось в 20:38.
Движение БПЛА на Харьковщине
В 23:03 ВС сообщили:
- БПЛА на севере Харьковщины, курс юго-западный;
- БПЛА курсом на г. Харьков
