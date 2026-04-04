Россияне запустили ударные дроны вечером 4 апреля, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером в субботу, 4 апреля, российские войска запустили ударные дроны по территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских БПЛА

БПЛА на границе Харьковской и Сумской областей, курсом на Полтавскую область, - сообщалось в 17:17.

БПЛА на Харьков с севера, - сообщалось в 18:29.

Вражеские БПЛА на севере Черниговской области, курс на запад, - сообщалось в 18:49.

БПЛА на границе Харьковской и Сумской областей, курс на Полтавскую область, - сообщалось в 19:13.

БПЛА из акватории Черного моря, курс на Одесскую область, - сообщалось в 20:38.

Движение БПЛА на Харьковщине

В 23:03 ВС сообщили:

  • БПЛА на севере Харьковщины, курс юго-западный;
  • БПЛА курсом на г. Харьков

🗣Ракети і дрони, які летять в домівки українців - це результати їхніх голосувань, які повертаються до них смертю їхніх дітей, смертю їхніх близьких, руйнуванням дорогого. Все, що зробив український виборець, повертається ось таким чином, - журналіст Портников
Українці стріляють у своє майбутнє щоразу на виборчих дільницях.
04.04.2026 21:42 Ответить
На превеликий жаль, як би не голосували й за кого виборці, наслідки були однакові, неподкупних лякали та вбивали, а гниди вилазили нагору й обкрадали Україну, міняючи один одного на керівних посадах, а народ едине джерело влади в Україні все очікує що щось зміниться на краще.
05.04.2026 00:49 Ответить
Не правда. Абсолютна маніпуляція.
Повірте, вам не стане краще жити, поки ви не визнаєте правди.
05.04.2026 12:01 Ответить
А у чому полягає правда? Чи у кожного вона своя?
05.04.2026 13:46 Ответить
Правда наприклад в тому, що вам кажуть не торкатись гарячої праски - буде опік, а ви говорите а може і не буде, бо кожного своя правда. Торукєтесь, отримаєте опік , але продовжуєте розповідати що він у вас був до того як ви до праски дотягнулись
05.04.2026 18:01 Ответить
 
 