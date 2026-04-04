Россияне запустили ударные дроны вечером 4 апреля, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером в субботу, 4 апреля, российские войска запустили ударные дроны по территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских БПЛА

БПЛА на границе Харьковской и Сумской областей, курсом на Полтавскую область, - сообщалось в 17:17.

БПЛА на Харьков с севера, - сообщалось в 18:29.

Вражеские БПЛА на севере Черниговской области, курс на запад, - сообщалось в 18:49.

БПЛА на границе Харьковской и Сумской областей, курс на Полтавскую область, - сообщалось в 19:13.

БПЛА из акватории Черного моря, курс на Одесскую область, - сообщалось в 20:38.

Движение БПЛА на Харьковщине

В 23:03 ВС сообщили:

БПЛА на севере Харьковщины, курс юго-западный;

БПЛА курсом на г. Харьков

Смотрите также: ПВО сбила 260 вражеских БПЛА из 286, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА