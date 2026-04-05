РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10653 посетителя онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Одессу
1 820 0

Последствия ночной атаки РФ на Одессу: трое пострадавших, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночной вражеской атаки повреждены жилые дома в Хаджибейском районе Одессы.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть пострадавшие

Как отмечается, пострадали три человека. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Двое в больнице, один будет лечиться амбулаторно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Одессе 28 марта: число жертв возросло до четырех, в больнице скончался мужчина

Последствия

По данным ГВА, по состоянию на 7:00, по предварительным данным, в домах повреждено около 250 окон и 25 балконов, еще 4 балкона разрушены полностью. Сейчас в зданиях есть свет и вода, однако временно отключено газоснабжение.

обстрел Одессы
обстрел Одессы
обстрел Одессы
обстрел Одессы
обстрел Одессы

С ночи на месте работают более 100 специалистов коммунальных служб и спецтехника. Продолжаются работы по закрытию окон. Развернут мобильный пункт непоколебимости, а представители районной администрации принимают заявления от жителей на получение компенсации из городского бюджета и по программе "еВосстановление".

Смотрите также: Массированный обстрел Одесской области: пожары в порту, поврежденные жилые дома. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Напомним, что вечером в субботу, 4 апреля, российские войска запустили ударные дроны по территории Украины.
  • В частности, Воздушные силы сообщали о движении российских дронов на Одессу.
  • Впоследствии стало известно, что враг атаковал Одессу: пострадали два человека, возникли пожары.

Автор: 

обстрел (33747) Одесса (8181) Одесская область (4449) Одесский район (669)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 