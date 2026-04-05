Последствия ночной атаки РФ на Одессу: трое пострадавших, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночной вражеской атаки повреждены жилые дома в Хаджибейском районе Одессы.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть пострадавшие

Как отмечается, пострадали три человека. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Двое в больнице, один будет лечиться амбулаторно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Одессе 28 марта: число жертв возросло до четырех, в больнице скончался мужчина

Последствия

По данным ГВА, по состоянию на 7:00, по предварительным данным, в домах повреждено около 250 окон и 25 балконов, еще 4 балкона разрушены полностью. Сейчас в зданиях есть свет и вода, однако временно отключено газоснабжение.











С ночи на месте работают более 100 специалистов коммунальных служб и спецтехника. Продолжаются работы по закрытию окон. Развернут мобильный пункт непоколебимости, а представители районной администрации принимают заявления от жителей на получение компенсации из городского бюджета и по программе "еВосстановление".

Смотрите также: Массированный обстрел Одесской области: пожары в порту, поврежденные жилые дома. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?