Последствия ночной атаки РФ на Одессу: трое пострадавших, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате ночной вражеской атаки повреждены жилые дома в Хаджибейском районе Одессы.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
Как отмечается, пострадали три человека. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Двое в больнице, один будет лечиться амбулаторно.
Последствия
По данным ГВА, по состоянию на 7:00, по предварительным данным, в домах повреждено около 250 окон и 25 балконов, еще 4 балкона разрушены полностью. Сейчас в зданиях есть свет и вода, однако временно отключено газоснабжение.
С ночи на месте работают более 100 специалистов коммунальных служб и спецтехника. Продолжаются работы по закрытию окон. Развернут мобильный пункт непоколебимости, а представители районной администрации принимают заявления от жителей на получение компенсации из городского бюджета и по программе "еВосстановление".
Что предшествовало?
- Напомним, что вечером в субботу, 4 апреля, российские войска запустили ударные дроны по территории Украины.
- В частности, Воздушные силы сообщали о движении российских дронов на Одессу.
- Впоследствии стало известно, что враг атаковал Одессу: пострадали два человека, возникли пожары.
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