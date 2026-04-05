РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10653 посетителя онлайн
Новости Фото Атака дронов на Одессу Атака беспилотников на Одессу
2 051 0

Враг атаковал Одессу: пострадали два человека, возникли пожары. ФОТО

В ночь на воскресенье, 5 апреля, российские войска атаковали Одессу. Пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о последствиях?

"В результате вражеской атаки на город в одном из районов загорелись автомобили и балкон жилого дома. Предварительно, есть двое пострадавших", - говорится в сообщении.

атака на Одессу 5 апреля

Лысак добавил, что более подробную информацию о последствиях вражеской атаки предоставят позже.

Смотрите также: Массированный обстрел Одесской области: пожары в порту, поврежденные жилые дома. ФОТОрепортаж

Атака дронов

  • Напомним, что вечером в субботу, 4 апреля, российские войска запустили ударные дроны по территории Украины.
  • В частности, Воздушные силы сообщали о движении российских дронов на Одессу.

Читайте также: Удар РФ по Одессе 28 марта: число жертв возросло до четырех, в больнице скончался мужчина

Автор: 

Одесса (8181) Одесская область (4449) Одесский район (669)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 