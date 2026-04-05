Враг атаковал Одессу: пострадали два человека, возникли пожары. ФОТО
В ночь на воскресенье, 5 апреля, российские войска атаковали Одессу. Пострадали два человека.
Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно о последствиях?
"В результате вражеской атаки на город в одном из районов загорелись автомобили и балкон жилого дома. Предварительно, есть двое пострадавших", - говорится в сообщении.
Лысак добавил, что более подробную информацию о последствиях вражеской атаки предоставят позже.
Атака дронов
- Напомним, что вечером в субботу, 4 апреля, российские войска запустили ударные дроны по территории Украины.
- В частности, Воздушные силы сообщали о движении российских дронов на Одессу.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль