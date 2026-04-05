Враг атаковал Одессу: пострадали два человека, возникли пожары. ФОТО

В ночь на воскресенье, 5 апреля, российские войска атаковали Одессу. Пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно о последствиях?

"В результате вражеской атаки на город в одном из районов загорелись автомобили и балкон жилого дома. Предварительно, есть двое пострадавших", - говорится в сообщении.

Лысак добавил, что более подробную информацию о последствиях вражеской атаки предоставят позже.

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Атака дронов

Напомним, что вечером в субботу, 4 апреля, российские войска запустили ударные дроны по территории Украины.

В частности, Воздушные силы сообщали о движении российских дронов на Одессу.

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