Ворог атакував Одесу: постраждали дві людини, виникли пожежі. ФОТО
У ніч на неділю, 5 квітня, російські війська атакували Одесу. Постраждали дві людини.
Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про наслідки?
"Внаслідок ворожої атаки на місто, в одному з районів загорілися автівки та балкон житлового будинку. Попередньо, є двоє постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Лисак додав, що більше деталей щодо наслідків ворожої атаки нададуть згодом.
Атака дронів
- Нагадаємо, що ввечері суботи, 4 квітня, російські війська запустили ударні дрони по території України.
- Зокрема, Повітряні сили повідомляли про рух російських дронів на Одесу.
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