УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11356 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака дронів на Одесу Атака безпілотників на Одесу
2 051 0

Ворог атакував Одесу: постраждали дві людини, виникли пожежі. ФОТО

У ніч на неділю, 5 квітня, російські війська атакували Одесу. Постраждали дві людини.

Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо про наслідки?

"Внаслідок ворожої атаки на місто, в одному з районів загорілися автівки та балкон житлового будинку. Попередньо, є двоє постраждалих", - йдеться у повідомленні.

атака на Одесу 5 квітня

Лисак додав, що більше деталей щодо наслідків ворожої атаки нададуть згодом.

Дивіться також: Масований обстріл Одещини: пожежі у порту, пошкоджені житлові будинки. ФОТОрепортаж

Атака дронів

  • Нагадаємо, що ввечері суботи, 4 квітня, російські війська запустили ударні дрони по території України.
  • Зокрема, Повітряні сили повідомляли про рух російських дронів на Одесу.

Читайте також: Удар РФ по Одесі 28 березня: кількість жертв зросла до чотирьох, у лікарні помер чоловік

Автор: 

Одеса (5897) Одеська область (4197) Одеський район (698)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 