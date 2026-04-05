Ворог атакував Одесу: постраждали дві людини, виникли пожежі. ФОТО

У ніч на неділю, 5 квітня, російські війська атакували Одесу. Постраждали дві людини.

Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про наслідки?

"Внаслідок ворожої атаки на місто, в одному з районів загорілися автівки та балкон житлового будинку. Попередньо, є двоє постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Лисак додав, що більше деталей щодо наслідків ворожої атаки нададуть згодом.

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Атака дронів

Нагадаємо, що ввечері суботи, 4 квітня, російські війська запустили ударні дрони по території України.

Зокрема, Повітряні сили повідомляли про рух російських дронів на Одесу.

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