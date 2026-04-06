Новости Атака беспилотников на Одессу
Враг снова массированно атаковал Одессу: попадание по жилой застройке, трое погибших, среди них ребенок (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 6 апреля российские захватчики вновь подвергли Одессу массированной атаке. Зафиксированы попадания по жилой застройке и повреждения в Киевском и Приморском районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

"В одном из районов зафиксировано попадание в многоэтажку. Серьезные разрушения с пятого по третий этажи. Под завалами могут находиться люди", - говорится в сообщении.

На месте продолжается спасательная операция, задействованы все экстренные и коммунальные службы.

Также в этом же районе зафиксировано попадание в ряд частных домов.

Погибшие и раненые

"Уже известно о 5 пострадавших, которые доставлены в медицинское учреждение. На местах разворачиваются оперативные штабы", - добавил Лысак.

Впоследствии начальник ГВА сообщил, что в результате российской атаки по состоянию на 7:00 три человека погибли, среди них ребенок.

"Також 10 людей постраждали. 2 людини у важкому стані госпіталізовані: один пацієнт перебуває в нейрохірургії, інший - у відділенні інтенсивної терапії опікового профілю. 8 людей перебувають у стані середньої важкості. Серед них 2-річна дитина та двоє підлітків 17 та 18 років. Всім надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Станом на 9:00 відомо про щонайменше 15 постраждалих, з яких 13 госпіталізовано.

"Серед загиблих 30-річна жінка та її маленька донька, якій було лише 2,6 роки, та ще одна жінка 53 років. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - повідомив начальник ОВА Олег Кіпер

Травми різного ступеня тяжкості дістали 15 громадян, у тому числі вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик та 2-річна дівчинка.

У постраждалих осколкові поранення, опіки, травми та отруєння продуктами горіння. Частина людей у важкому стані. Стан дітей лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Повреждения

В Приморском районе поврежден жилой многоэтажный комплекс и 7 частных домов. Коммунальные службы расчищают территории и закрывают оконные проемы. Районная администрация проводит консультации для жителей.

В Киевском районе идет ликвидация последствий и обследование поврежденных объектов. Повреждено одно многоэтажное здание, 5 частных домов, частное дошкольное учреждение, магазин и 27 автомобилей.

Одессу
Одессу

+16
Загиблим - Царство Небесне. Горіти у Пеклі усім кацапським кацапам...
06.04.2026 07:23 Ответить
+15
Щоб ви всі виздихали рашиські варвари ,будь проклята навіки фашиська росія і дибільний народ цього злочинного терористичного утворення смерть злочинцю путіну.
06.04.2026 07:36 Ответить
+6
Якщо атакували Одесу дронами, то Україна може ці дрони успішно збивати. Потрібно збільшити виробництво перехоплювачів дронів.

Виробник твердить - перехоплювач P1-Sun зараз найдешевший на ринку - для української армії він коштує близько $1 тис.

І попри те, що вони виробляють FPV, «бомбери» і перехоплювачі - виробництво повністю не завантажене, і в кожному місяці ситуація різна.

«Це від 30 до 70% приблизно завантаженість. Тобто у нас є можливість забезпечувати як українську армію, так і країни-партнери, з якими буде погодженість від української держави і зелене світло на співпрацю від української держави», - каже представник SkyFall.
06.04.2026 07:54 Ответить
Загиблим - Царство Небесне. Горіти у Пеклі усім кацапським кацапам...
06.04.2026 07:23 Ответить
Щоб ви всі виздихали рашиські варвари ,будь проклята навіки фашиська росія і дибільний народ цього злочинного терористичного утворення смерть злочинцю путіну.
06.04.2026 07:36 Ответить
Та не здохнуть вони , як на планеті за мільйони років не здохли таргани , пацюки , миші, воші , кліщі .... треба після припинення бойових дій якось відгородитися від цієї помийки масштабними мінними полями, укріпленнями , пастками , відеокамерами спостереження з опорними пунктами дроноводів та роями дронів ( які вилітають на ворога в разі чогось ), звільненою від мирного населення стрічкою шириною 30...50 км вздовж тимчасового кордону з Мацковією ...

А ось арабське населення країн Близького Сходу може дуже постраждати від недостачі їжи! А тому ЛІДОР на Вербну Неділю худко чкурнув до Сирії к місцевому Узурпатору Ахмеду аш Шараа де , як нас повідомили українські ЗМІ , вирішував проблему продовольчої безпеки на Близькому Сході . Мабуть ця проблема ЛІДОРА турбує значно більше , ніж ця українська РУТИНА з обстрілами українських міст .

Будемо , пересічні , радіти за арабів Близького Сходу , яким дуже хоче допомогти український ЛІДОР !
06.04.2026 13:16 Ответить
Якщо атакували Одесу дронами, то Україна може ці дрони успішно збивати. Потрібно збільшити виробництво перехоплювачів дронів.

Виробник твердить - перехоплювач P1-Sun зараз найдешевший на ринку - для української армії він коштує близько $1 тис.

І попри те, що вони виробляють FPV, «бомбери» і перехоплювачі - виробництво повністю не завантажене, і в кожному місяці ситуація різна.

«Це від 30 до 70% приблизно завантаженість. Тобто у нас є можливість забезпечувати як українську армію, так і країни-партнери, з якими буде погодженість від української держави і зелене світло на співпрацю від української держави», - каже представник SkyFall.
06.04.2026 07:54 Ответить
radiosvoboda.org
Україна пропонує експорт озброєння у країни Близького Сходу, зокрема, в обмін на ракети для ППО.

Якщо говорити про перехоплювачі для PATRIOT PAC-3, які цікаві Україні, то їх у Затоці за 16 днів випустили щонайменше 1285. Тож Київ очікує на значний дефіцит ракет-перехоплювачів.
Ціна українських дронів не може бути такою ж самою, як всередині країни - ми це розуміємо. Скоріше за все - ціна буде експортною. До прикладу країни Перської затоки закупили ракети PAC-3 для PATRIOT за $12,5 млн за штуку за умови загальної ринкової ціни десь $5 млн. Тобто вони готові платити 100-120% зверху, але отримати першочерговий доступ до потужностей».
06.04.2026 08:01 Ответить
як там небо на Близькому Сході, Оманська Гнида ..закрив ?
06.04.2026 08:56 Ответить
Там важливіше. А у нас можна все перекрити "добовими поставками", ресурсу - завалісь...
"Україна має достатньо людських ресурсів, щоб продовжувати воювати 10 років, і навіть більше, - нардеп Олександр Мережко"
06.04.2026 09:17 Ответить
Зате кращі пілоти ЗСУ захищають арабів і євреїв
06.04.2026 09:04 Ответить
гроші не пахнуть
06.04.2026 10:51 Ответить
Обрали кремлівську гниду , " троянського віслюка" , свинками рожевими кидались, а мільярдні грабування їх влаштовують, ермак , міндіч, цукерман , Шефіри, Шурми , нехай мародерять , всі борцуни з Порошенко , ніби осліпли, оглохли " неначасі" , начасі , коли опиняться на дні ПРІРВИ ,йдуть покірно на свою загибель
06.04.2026 11:30 Ответить
 
 