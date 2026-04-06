Враг снова массированно атаковал Одессу: попадание по жилой застройке, трое погибших, среди них ребенок (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 6 апреля российские захватчики вновь подвергли Одессу массированной атаке. Зафиксированы попадания по жилой застройке и повреждения в Киевском и Приморском районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

"В одном из районов зафиксировано попадание в многоэтажку. Серьезные разрушения с пятого по третий этажи. Под завалами могут находиться люди", - говорится в сообщении.

На месте продолжается спасательная операция, задействованы все экстренные и коммунальные службы.

Также в этом же районе зафиксировано попадание в ряд частных домов.

Погибшие и раненые

"Уже известно о 5 пострадавших, которые доставлены в медицинское учреждение. На местах разворачиваются оперативные штабы", - добавил Лысак.

Впоследствии начальник ГВА сообщил, что в результате российской атаки по состоянию на 7:00 три человека погибли, среди них ребенок.

"Також 10 людей постраждали. 2 людини у важкому стані госпіталізовані: один пацієнт перебуває в нейрохірургії, інший - у відділенні інтенсивної терапії опікового профілю. 8 людей перебувають у стані середньої важкості. Серед них 2-річна дитина та двоє підлітків 17 та 18 років. Всім надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Станом на 9:00 відомо про щонайменше 15 постраждалих, з яких 13 госпіталізовано.

"Серед загиблих 30-річна жінка та її маленька донька, якій було лише 2,6 роки, та ще одна жінка 53 років. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - повідомив начальник ОВА Олег Кіпер

Травми різного ступеня тяжкості дістали 15 громадян, у тому числі вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик та 2-річна дівчинка.

У постраждалих осколкові поранення, опіки, травми та отруєння продуктами горіння. Частина людей у важкому стані. Стан дітей лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Повреждения

В Приморском районе поврежден жилой многоэтажный комплекс и 7 частных домов. Коммунальные службы расчищают территории и закрывают оконные проемы. Районная администрация проводит консультации для жителей.

В Киевском районе идет ликвидация последствий и обследование поврежденных объектов. Повреждено одно многоэтажное здание, 5 частных домов, частное дошкольное учреждение, магазин и 27 автомобилей.

