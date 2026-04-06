Враг снова массированно атаковал Одессу: попадание по жилой застройке, трое погибших, среди них ребенок (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на 6 апреля российские захватчики вновь подвергли Одессу массированной атаке. Зафиксированы попадания по жилой застройке и повреждения в Киевском и Приморском районах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.
"В одном из районов зафиксировано попадание в многоэтажку. Серьезные разрушения с пятого по третий этажи. Под завалами могут находиться люди", - говорится в сообщении.
На месте продолжается спасательная операция, задействованы все экстренные и коммунальные службы.
Также в этом же районе зафиксировано попадание в ряд частных домов.
Погибшие и раненые
"Уже известно о 5 пострадавших, которые доставлены в медицинское учреждение. На местах разворачиваются оперативные штабы", - добавил Лысак.
Впоследствии начальник ГВА сообщил, что в результате российской атаки по состоянию на 7:00 три человека погибли, среди них ребенок.
"Також 10 людей постраждали. 2 людини у важкому стані госпіталізовані: один пацієнт перебуває в нейрохірургії, інший - у відділенні інтенсивної терапії опікового профілю. 8 людей перебувають у стані середньої важкості. Серед них 2-річна дитина та двоє підлітків 17 та 18 років. Всім надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.
Станом на 9:00 відомо про щонайменше 15 постраждалих, з яких 13 госпіталізовано.
"Серед загиблих 30-річна жінка та її маленька донька, якій було лише 2,6 роки, та ще одна жінка 53 років. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - повідомив начальник ОВА Олег Кіпер
Травми різного ступеня тяжкості дістали 15 громадян, у тому числі вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик та 2-річна дівчинка.
У постраждалих осколкові поранення, опіки, травми та отруєння продуктами горіння. Частина людей у важкому стані. Стан дітей лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Повреждения
В Приморском районе поврежден жилой многоэтажный комплекс и 7 частных домов. Коммунальные службы расчищают территории и закрывают оконные проемы. Районная администрация проводит консультации для жителей.
В Киевском районе идет ликвидация последствий и обследование поврежденных объектов. Повреждено одно многоэтажное здание, 5 частных домов, частное дошкольное учреждение, магазин и 27 автомобилей.
А ось арабське населення країн Близького Сходу може дуже постраждати від недостачі їжи! А тому ЛІДОР на Вербну Неділю худко чкурнув до Сирії к місцевому Узурпатору Ахмеду аш Шараа де , як нас повідомили українські ЗМІ , вирішував проблему продовольчої безпеки на Близькому Сході . Мабуть ця проблема ЛІДОРА турбує значно більше , ніж ця українська РУТИНА з обстрілами українських міст .
Будемо , пересічні , радіти за арабів Близького Сходу , яким дуже хоче допомогти український ЛІДОР !
