Рашисты нанесли удар по объекту энергетики на Одесчине: без света более 16 тыс. семей

Российские оккупанты ночью атаковали энергетический объект в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью 6 апреля россияне нанесли удар по энергетическому объекту. Уже утром энергетики восстановили электроснабжение для критической инфраструктуры и почти 3 тысяч семей.



Без электроснабжения остаются еще 16,7 тысяч семей в части Приморского, Хаджибейского и Киевского районов Одессы", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в результате удара зафиксированы значительные разрушения.

"Восстановление потребует времени. Работаем на месте: расчищаем завалы и делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет", - подытожили в ДТЭК.

Что предшествовало?

Россияне атаковали Одессу беспилотниками, в результате чего известно о трех погибших, в том числе ребенке.

