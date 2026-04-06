Рашисты нанесли удар по объекту энергетики на Одесчине: без света более 16 тыс. семей
Российские оккупанты ночью атаковали энергетический объект в Одесской области.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Ночью 6 апреля россияне нанесли удар по энергетическому объекту. Уже утром энергетики восстановили электроснабжение для критической инфраструктуры и почти 3 тысяч семей.
Без электроснабжения остаются еще 16,7 тысяч семей в части Приморского, Хаджибейского и Киевского районов Одессы", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что в результате удара зафиксированы значительные разрушения.
"Восстановление потребует времени. Работаем на месте: расчищаем завалы и делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет", - подытожили в ДТЭК.
Что предшествовало?
- Россияне атаковали Одессу беспилотниками, в результате чего известно о трех погибших, в том числе ребенке.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
