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Новини Обстріли Нікопольщини Обстріли Дніпропетровщини
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Постраждала півторарічна дитина та двоє чоловіків: РФ вдарила по Нікополю з артилерії

Російські окупанти вдарили по Нікополю з артилерії, внаслідок чого постраждали 3 особи, зокрема дитина.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Внаслідок російського удару поранено 1,5-річну дівчинку. Пошкоджено кілька приватних і багатоквартирних будинків.

"Дитина госпіталізована у стані середньої тяжкості. Її направили до медзакладу у Дніпрі. Двоє чоловіків 66 та 72 років на амбулаторному лікуванні", - зазначив він.

РФ вкотре обстріляла Нікополь: постраждала дитина

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що 4 квітня ворог атакував ринок у Нікополі FPV-дронами: 5 людей загинули, кількість поранених зросла до 25.
  • 5 квітня ворог також ударив дроном по Нікополю: загинула людина, поранена жінка у вкрай тяжкому стані.
  • 6 квітня окупанти атакували Нікополь дронами: 4 особи дістали поранення.

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Автор: 

обстріл (35110) Нікополь (1582) Дніпропетровська область (5241) Нікопольський район (839)
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