Рашисти атакували зупинку громадського транспорту та багатоповерхівку в Харкові: є постраждалі (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти вдарили "Шахедом" по Київському району Харкова.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами очільника міста, є постраждалі. Їхня кількість уточнюється.

Згодом він додав, що влучання ворожого дрону сталося біля зупинки громадського транспорту - поранено водія міського маршруту та пошкоджено мікроавтобус, за кермом якого він і перебував.

Триває обстеження місця прильоту.

Згодом мер заявив про ще один удар прямо біля багатоповерхівки у Київському районі. Влучання відбулося в останній поверх багатоквартирного будинку. Без пожежі. У дворі - побиті авто. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

За даними прокуратури, внаслідок атаки двох чоловіків поранено, ще троє жінок зазнали гострого шоку. Пошкоджено будинок та припарковані поряд автомобілі.

За попередніми даними, на підставі зібраних уламків, удар завдано БпЛА типу "Герань-3".

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