Після обстрілу Харкова ще одна жінка звернулася до лікарів
Ще одна постраждала звернулася по медичну допомогу після удару ворожого БпЛА по Шевченківському району Харкова у неділю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
За словами посадовця, допомога знадобилася 89-річній жінці, яка постраждала внаслідок атаки безпілотника.
Зросла кількість постраждалих
Синєгубов зазначив, що у жінки діагностували гостру реакцію на стрес після вибуху.
"89-річній жінці у Шевченківському районі також знадобилася медична допомога. Внаслідок прильоту вона отримала гостру реакцію на стрес", — повідомив він.
Таким чином, загальна кількість постраждалих унаслідок удару зросла до двох осіб. Раніше повідомлялося про 61-річну жінку, у якої також зафіксували гостру реакцію на стрес після атаки.
Атака безпілотників
Увечері 5 квітня окупанти продовжують обстрілювати територію України. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, ударні дрони зафіксовані в низці регіонів.
Під час повітряної тривоги залишайтеся у безпечних місцях!
- Раніше ми писали, що 5 квітня, російські війська завдали удару по Шевченківському району Харкова, унаслідок чого постраждали люди.
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