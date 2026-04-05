После обстрела Харькова еще одна женщина обратилась к врачам

Еще одна пострадавшая обратилась за медицинской помощью после удара вражеского БПЛА по Шевченковскому району Харькова в воскресенье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

По словам чиновника, помощь понадобилась 89-летней женщине, пострадавшей вследствие атаки беспилотника.

Увеличилось количество пострадавших

Синегубов отметил, что у женщины диагностировали острую реакцию на стресс после взрыва.

"89-летней женщине в Шевченковском районе также потребовалась медицинская помощь. Вследствие прилета она получила острую реакцию на стресс", — сообщил он.

Таким образом, общее количество пострадавших в результате удара возросло до двух человек. Ранее сообщалось о 61-летней женщине, у которой также зафиксировали острую реакцию на стресс после атаки.

Читайте также: Оккупанты атаковали 13 населенных пунктов Харьковской области: 11 пострадавших, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж

Атака беспилотников

Вечером 5 апреля оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины. Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ударные дроны зафиксированы в ряде регионов.

Читайте также: Россияне нанесли удар "Шахедом" по Харькову: есть пострадавшие (обновлено)

Ранее мы писали, что 5 апреля российские войска нанесли удар по Шевченковскому району Харькова, вследствие чего пострадали люди.

Читайте: Дрон повредил автомобиль, но не остановил бойцов: пограничники "Помсты" вышли из-под удара FPV. ВИДЕО