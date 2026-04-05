После обстрела Харькова еще одна женщина обратилась к врачам
Еще одна пострадавшая обратилась за медицинской помощью после удара вражеского БПЛА по Шевченковскому району Харькова в воскресенье.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
По словам чиновника, помощь понадобилась 89-летней женщине, пострадавшей вследствие атаки беспилотника.
Увеличилось количество пострадавших
Синегубов отметил, что у женщины диагностировали острую реакцию на стресс после взрыва.
"89-летней женщине в Шевченковском районе также потребовалась медицинская помощь. Вследствие прилета она получила острую реакцию на стресс", — сообщил он.
Таким образом, общее количество пострадавших в результате удара возросло до двух человек. Ранее сообщалось о 61-летней женщине, у которой также зафиксировали острую реакцию на стресс после атаки.
Атака беспилотников
Вечером 5 апреля оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины. Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ударные дроны зафиксированы в ряде регионов.
Во время воздушной тревоги оставайтесь в безопасных местах!
- Ранее мы писали, что 5 апреля российские войска нанесли удар по Шевченковскому району Харькова, вследствие чего пострадали люди.
Діти пачками гинуть і про це мєжду прочім, а тут стрес у 89-річної жінки