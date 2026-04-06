Рашисты атаковали остановку общественного транспорта и многоэтажку в Харькове: есть пострадавший (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупанты нанесли удар ракетой "Шахед" по Киевскому району Харькова.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По словам главы города, есть пострадавшие. Их количество уточняется.

Впоследствии он добавил, что попадание вражеского дрона произошло возле остановки общественного транспорта - ранен водитель и поврежден микроавтобус, за рулем которого он и находился.

Продолжается обследование места прилета.

Впоследствии мэр заявил об еще одном ударе прямо возле многоэтажки в Киевском районе. Попадание произошло в последний этаж многоквартирного дома. Без пожара. Во дворе –побитые авто. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

РФ атакувала зупинку громадського транспорту в Харкові
обстрел (31969) Харьков (7768) Харьковская область (2460) Харьковский район (770)
Точно Шахед? не Герань?
06.04.2026 13:14 Ответить
Шахєд, причому реактивний. Летять куди попало, щось у підарів не клеїться... Кацапи на Харкові управління реактивним шахєдом відпрацьовують...
06.04.2026 14:13 Ответить
Взагалі то є й таке...Реактивні «Герані» - це нові російські ударні БпЛА (моделі «Герань-3», «Герань-5»), які оснащені турбореактивними двигунами.
06.04.2026 15:20 Ответить
Здохни,кацап недолугий!
06.04.2026 13:48 Ответить
06.04.2026 14:04 Ответить
 
 