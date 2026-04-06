Рашисты атаковали остановку общественного транспорта и многоэтажку в Харькове: есть пострадавший (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупанты нанесли удар ракетой "Шахед" по Киевскому району Харькова.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По словам главы города, есть пострадавшие. Их количество уточняется.

Впоследствии он добавил, что попадание вражеского дрона произошло возле остановки общественного транспорта - ранен водитель и поврежден микроавтобус, за рулем которого он и находился.

Продолжается обследование места прилета.

Впоследствии мэр заявил об еще одном ударе прямо возле многоэтажки в Киевском районе. Попадание произошло в последний этаж многоквартирного дома. Без пожара. Во дворе –побитые авто. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

