Удары по Днепропетровской области: погиб ребенок, пятеро раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Днепропетровской области в результате атак РФ погиб 11-летний мальчик, ещё пять человек получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель облсовета Николай Лукашук.

Синельниковский район

В Покровской общине в результате атаки БПЛА погиб ребенок – 11-летний мальчик. Также пострадали 3 человека: женщины 61 и 31 лет, а также 33-летний мужчина.

Горел частный дом. Еще три дома и автомобиль повреждены.

Павлоградский район

В результате ударов БПЛА в Павлограде пострадали мужчины 52 и 66 лет. Произошел пожар. Повреждено предприятие.

В Богдановской громаде повреждены линии электропередачи.

Никопольский район

Оккупанты атаковали FPV-дронами райцентр, Марганецкую, Покровскую сельскую и Червоногригоровскую громады.

Повреждены частный дом, административное здание, автомобиль и линия электропередачи.

В результате вечерних атак поврежден дом культуры и линия электропередачи.

Криворожский район

Враг нанес удар БПЛА по Апостоловской громаде. Произошел пожар. Повреждена инфраструктура.

