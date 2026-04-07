Удары по Днепропетровской области: погиб ребенок, пятеро раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Днепропетровской области в результате атак РФ погиб 11-летний мальчик, ещё пять человек получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель облсовета Николай Лукашук.
Синельниковский район
В Покровской общине в результате атаки БПЛА погиб ребенок – 11-летний мальчик. Также пострадали 3 человека: женщины 61 и 31 лет, а также 33-летний мужчина.
Горел частный дом. Еще три дома и автомобиль повреждены.
Павлоградский район
В результате ударов БПЛА в Павлограде пострадали мужчины 52 и 66 лет. Произошел пожар. Повреждено предприятие.
В Богдановской громаде повреждены линии электропередачи.
Никопольский район
Оккупанты атаковали FPV-дронами райцентр, Марганецкую, Покровскую сельскую и Червоногригоровскую громады.
Повреждены частный дом, административное здание, автомобиль и линия электропередачи.
В результате вечерних атак поврежден дом культуры и линия электропередачи.
Криворожский район
Враг нанес удар БПЛА по Апостоловской громаде. Произошел пожар. Повреждена инфраструктура.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль