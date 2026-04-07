Войска РФ нанесли удар дроном по маршрутке в Никополе: 3 человека погибли, 12 ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Враг атаковал городской автобус с помощью FPV-дрона в самом центре Никополя Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

По данным ОГА, в момент удара автобус подъезжал к остановке - люди находились как в салоне, так и на остановке.

Есть жертвы

Также отмечается, что в результате атаки три человека погибли, еще 12 - ранены.

















"Это был не случайный удар. Это сознательный террор против гражданских лиц. Против людей, которые просто ехали по своим делам", - добавил глава области.

Как, в свою очередь, сообщил глава МВД Игорь Клименко, с первых минут на месте происшествия работают спасатели. Вместе с медиками удалось деблокировать и спасти 7 человек.

