Войска РФ нанесли удар дроном по маршрутке в Никополе: 3 человека погибли, 12 ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Враг атаковал городской автобус с помощью FPV-дрона в самом центре Никополя Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

По данным ОГА, в момент удара автобус подъезжал к остановке - люди находились как в салоне, так и на остановке.

Есть жертвы

Также отмечается, что в результате атаки три человека погибли, еще 12 - ранены.

удар по маршрутці у Нікополі
"Это был не случайный удар. Это сознательный террор против гражданских лиц. Против людей, которые просто ехали по своим делам", - добавил глава области.

Как, в свою очередь, сообщил глава МВД Игорь Клименко, с первых минут на месте происшествия работают спасатели. Вместе с медиками удалось деблокировать и спасти 7 человек.

І так кожен день ворог творить геноцид проти українського народу ,влада робить вигляд що нічого не сталося .
07.04.2026 09:45 Ответить
Бо це не українська влада, а українофобський антимайдан
07.04.2026 09:49 Ответить
Співчуття рідним загиблих і бажаю швидкого одужання пораненим .
Чому кожного дня такі новини з Нікополя , чому місто беззахисне перед атаками дронів рашистів ?
07.04.2026 16:20 Ответить
 
 