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Новини Припинення ударів по енергооб’єктах
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Якщо РФ припинить удари по нашій енергетиці, ми готові відповісти дзеркально, - Зеленський

зеленський

Україна через США передала Росії пропозицію щодо енергетичного перемир'я.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Пропозиція перемир'я

"Якщо Росія буде готова припинити удари по нашій енергетиці, ми будемо готові відповісти їм дзеркально. І така наша пропозиція – через американців – у російської сторони є", - сказав глава держави.

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Гарантії безпеки

Крім того, президент зазначив, що Україна зараз дуже предметно працює з США щодо документів про гарантії безпеки.

"Як і домовлялись, Україна готує свої пропозиції, своє посилення документа про гарантії безпеки. Саме гарантії безпеки – це ключ до реального закінчення війни, до тривалого миру, взагалі до такої політичної та юридичної ситуації, щоб війну можна було закінчити, і щоб у людей була довіра до процесу. Важливо, щоб партнери нас у цьому чули, і щоб і надалі у перемовинах ми йшли продуктивно", - сказав Зеленський.

Що передувало

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) росія (70808) перемир’я (1069) гарантії безпеки (468) припинення вогню (451)
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Топ коментарі
+23
Тобто зелений вилупок підтримав пропозицію рашки, бо це саме москалота перша запропонувала. Москалям зараз потрібніше бити по нашій інфраструктурі, ніж по енергетиці, проте вони хочуть убезпечити свою нафто-газову галузь від атак, щоб безперешкодно продавати енергоносії на фоні взлетівших цін, щоб з цього фінансувати війну в Україні і зевилупок на це згоден... Цікаво що ще треба, щоб наша контррозвідка спитала на кого працює ота зелена Буратіна?
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06.04.2026 21:37 Відповісти
+22
Якщо москалі стратять свого президента, ми готові підтримати такий флеш-моб.
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06.04.2026 21:25 Відповісти
+20
Думаю кацапи не проти, не битимуть по нашій енергії зате за літо роздовбуть остаточно залізні дороги, а ми мовчки будемо бубу нюхати слухати.
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06.04.2026 21:26 Відповісти

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