Якщо РФ припинить удари по нашій енергетиці, ми готові відповісти дзеркально, - Зеленський

Україна через США передала Росії пропозицію щодо енергетичного перемир'я.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Пропозиція перемир'я

"Якщо Росія буде готова припинити удари по нашій енергетиці, ми будемо готові відповісти їм дзеркально. І така наша пропозиція – через американців – у російської сторони є", - сказав глава держави.

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Гарантії безпеки

Крім того, президент зазначив, що Україна зараз дуже предметно працює з США щодо документів про гарантії безпеки.

"Як і домовлялись, Україна готує свої пропозиції, своє посилення документа про гарантії безпеки. Саме гарантії безпеки – це ключ до реального закінчення війни, до тривалого миру, взагалі до такої політичної та юридичної ситуації, щоб війну можна було закінчити, і щоб у людей була довіра до процесу. Важливо, щоб партнери нас у цьому чули, і щоб і надалі у перемовинах ми йшли продуктивно", - сказав Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до припинення вогню на Великодні свята.

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